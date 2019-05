ALERTA - Suspiciune de mita electorala la Sala Sporturilor din Ploiesti

Imagini surprinse astazi, la Sala Sporturilor din Ploiesti, ne-au fost trimise la redactie din partea unui cititor aflat in zona. Un grup generos de persoane, purtand tricouri si insemne ale unui partid politic, a fost surprins in timp ce negocia si discuta despre sume de bani, alegeri, cartiere si liste de vot. Acestea au fost cuvintele pe care cititorul nostru a reusit sa le surprinda in timp ce trecea pe langa grupul respectiv. "Buna ziua, am surprins astazi la Sala Sporturilor aceasta intalnire. Erau multi barbati si femei, dintr-un partid, care discutau despre liste de vot, bani, ziceau…