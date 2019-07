Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 31 de ani, din Arad, a fost ranita grav, vineri, dupa ce și-a aprins o țigara in apartamentul in care era acumulare de gaze, in casa avand loc o explozie, ce nu a fost urmata de incendiu, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Arad, femeia are arsuri de gradele II și III pe jumatate din…

- Aproape 9.500 de gospodarii din judetul Buzau sunt, marti seara, fara curent electric in urma unei furtuni puternice. Zeci de copaci au fost doborati de vant, unii dintre ei blocand mai multe drumuri. Acoperisul unui bloc din municipiul Buzau s-a desprins si a cazut pe strada. Si in Braila sunt probleme…

- Incident, in aceasta dimineața, in județul Brașov. In localitatea Vladeni, pe strada Mare, la numarul 271 a explodat o butelie. Incidentul a fost urmat și de incendiu. A rezultat o victima, cu arsuri la nivelul feței. Se deplaseaza un echipaj SMURD și doua autospeciale cu apa și spuma. Persoana este…

- Cel putin 17 persoane, originare din Egipt si Africa de Sud, au fost ranite duminica intr-o explozie care a vizat un autocar cu turisti in apropierea celebrelor piramide egiptene din complexul Gizeh (est de...

- O explozie urmata de un incendiu a avut loc in Capitala. Accidentul s-a petrecut la un bloc din sectorul trei, in cursul zilei de joi. Doi muncitori, care faceau revizia la instalatia de gaze, au provocat...

- Soarta crunta pentru o batrana de 77 de ani din localitatea Nicolae Balcescu din judetul Teleorman. O explozie a avut loc in locuința ei din cauza unei butelii. Deflagrația a fost urmata de un incendiu. Un localnic a sunat la 112 dupa ce casa batranei a sarit in aer și apoi a luat foc. La fata locului…

- O explozie s-a produs intr-o casa din localitatea Topraisar, in urma unui incendiu, și o persoana a decedat și o alta a fost grav ranita. Pompierii au intervenit de urgența și au gasit una din victime carbonizata. Cealalta persoana ranita a fost preluata de echipajele SMURD. Potrivit Inspectoratului…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in localitatea Topraisar, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea o explozie urmata de incendiu a avut loc intr o locuinta. ...