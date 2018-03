Stiri pe aceeasi tema

- E alerta in Bihor, unde o bunica si nepoata ei de doar patru ani nu sunt de gasit de mai bine de 36 de ore. Cele doua au plecat simbata dimineata de acasa si de atunci nimeni nu mai stie nimic de ele.

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia LILIANEI ION, in varsta de 38 ani, din localitatea Crucea, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 2 martie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 160cm, greutate 45 de kg, ochi verzi,…

Meteorologii au emis, joi dupa-amiaza, o alerta de precipitații și polei, ninsori moderate cantitativ și strat consistent de zapada, dar si...

Anul trecut, Institutul Național de Statistica a realizat un studiu privind accesul la tehnologia informatiilor si comunicatiilor in gospodarii...

Un drum din vestul tarii a fost blocat, dupa ce un tir a incercat sa intoarca pe sosea. S-a intamplat luni dimineata, pe...

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in...

Politistii si jandarmii au intrat in alerta maxima, luni dimineața, dupa ce au aflat ca la Colegiul...

- Politistii aradeni sunt in alerta dupa ce la data de 17 februarie, o femeie in varsta de 60 de ani a plecat de la domiciliul sau de pe strada Hunedoarei din municipiu și nu s-a mai intors. ORASCU FRANTI are urmatoarele semnalmente: 1,50 m., 50 de kg., par blond tuns scurt, ochi caprui. La momentul […]…

Cinci remorci, cu aproape opt tone de deșeuri și mobilier degradat au fost stranse in urma lucrarilor de igienizare efectuate in zona caminului social de pe strada ...

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui SILVIU IACOB, in varsta de 11 de ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 februarie a.c., acesta a plecat de la un centru de plasament, din municipiu, fara a reveni pana in prezent.SEMNALMENTE Inaltime…

Conform unui document oficial, anul acesta ar urma sa fie receptionati circa 95 de kilometri de autostrada: ciotul de la intrarea in...

Scene șocante s-au petrecut, ieri, intr-o gara din vestul țarii. Un barbat a fost dat jos din trenul care circula pe ruta Timișoara – Simeria, iar apoi batut de controlor și mai mulți calatori. Polițiștii din județul Arad au anunțat, astazi, ca au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe…

Doi cetațeni din Iran care au vrut sa treaca granița folosindu-se de documente falsificate au primit interdicție pe teritoriul Romanei...

Polițiștii timișeni incearca sa gaseasca un barbat in varsta de 77 de ani care a disparut de la domiciliu. Iosif Molnar a plecat de acasa, din satul...

Un angajat de la Serviciul de Paza si Protectie (SPP) s-a ales cu dosar penal, dupa ce, marti seara, pistolul pe care il are in dotare s-a ...

- Miercuri, intre orele 06.00 - 23.00, la altitudini de peste 1600 m in Carpații Meridionali și de Curbura vantul va sufla tare, cu viteze ce vor depași 90...100 km/h și trecator va ninge slab. Intensificari temporare ale vantului vor fi și in sudul Banatului, unde rafalele vor atinge in general…

Spitalul "Victor Babeș" este plin in acest moment, iar pacienții continua sa soseasca ca urmare a declansarii unei epidemii de enteroviroze și a agravarii ...

Sute de angajati de la o fabrica din vestul tarii primesc o veste devastatoare! Compania care deținea aceasta fabrica iși face bagajele și inchide porțile...

- Informare de ultima ora a meteorologilor! In intervalul 2 februarie, ora 22 – 3 februarie, ora 20, vom avea parte de intensificari ale vantului, precipitații moderate cantitativ predominant sub forma de ploaie. In cursul nopții de vineri spre sambata (2/3 februarie) și pe parcursul zilei de sambata…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia minorei SEMRA IUSMEN, in varsta de 15 ani, din Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 30 ianuarie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 150 cm, greutate 60 de kg, constitutie corpolenta,…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia STEFANIEI DANIELA GHEORGHE, in varsta de 18 ani, din oras Harsova, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 27 ianuarie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 160 cm, constitutie atletica,…

- Parca a intrat in pamant. O eleva in varsta de 17 ani, din municipiul Buzau, a fost data in urmarire generala dupa ce parinții au sesizat dispariția ei de la domiciliu in cursul zilei de ieri. Minora se numește Minea Nicoleta Daniela și este eleva in clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Alexandru Marghiloman”…

- O minora in varsta de patru ani de zile, mama sa si bunica au fost date disparute dupa ce au plecat de acasa si nu s-au mai intors. Politistii le cauta, dupa ce ultima data au fost vazute pe raza orasului Dolhasca, judetul Suceava.

- Politistii din Suceava cauta o minora, de 4 ani, care a disparut de acasa. Institutia face apel la persoanele care pot oferi informatii, care sa conduca la gasirea ei, sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau la 116.000.

- Politistii din Suceava cauta o minora, de 4 ani, care disparuta de acasa. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta ndash; 112.Potrivit Politiei Romane, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Suceava au fost sesizati despre…

- In cursul nopții de duminica spre luni, pe drumurile naționale și autostrazile din vest (multe portiuni acoperite cu zapada) s-a acționat cu peste 160 de autoutilaje și au fost raspandite 1.835 de tone de material antiderapant și aproape 7 tone de soluție de clorura de calciu. Aflați care este starea…

- Perchezitii la domiciliile a trei moldoveni banuiti ca ar fi implicați in acțiuni de braconaj cinegetic in zona de frontiera.Polițiștii de frontiera au descins in satele Grimancauți și Pererita, raionul Briceni.

- Meteorologii vin cu noi alerte de vreme severa. Potrivit celui mai recent avertisment al specialistilor, 28 de judete vor fi sub alerta cod portocaliu, respectiv cod galben de ninsori abundente si viscol. Incepand de astazi, ora 18, si pana maine, ora 20, va fi cod portocaliu de vant puternic si viscol,…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui SEVINCI MEMET in varsta de 36 de ani, din localitatea Medgidia.Potrivit Politiei Romane, la data de 15 ianuarie a.c., aceasta a plecat de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 155 160 cm, constitutie robusta, par negru,…

- Tanara Yasemin-Diana Susamiș-Barcanescu din Pitești, care in luna iulie a anului trecut a disparut de acasa, a fost gasita de polițiști. Fata se afla in București, iar potrivit cercetarilor, aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni. Nu se știe, insa, de ce tanara nu a dorit sa dea niciun semn de…

Un senator din vestul tarii ar putea fi noul premier al Romaniei. Este vorba despre aradeanul Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii. Potrivit newsar.ro , tabara Dragnea ar fi decis retragerea sprijinului politic pentru actualul prim-ministru, iar cel care ar urma sa ocupe aceasta funcție ar fi…

- Polițiștii din Braila sunt in alerta dupa ce o fata de 13 ani a plecat de acasa in cursul zilei de duminica și nimeni nu mai știe nimic de ea. Adolescenta a plecat de acasa, din comuna braileana Zavoaia. Copila și-a facut bagajele și, fara sa spuna ce are de gand sa faca sau sa lase vreun bilet, a…

- O tanara din Arad a facut apel pe Facebook, pe grupul Radar ARAD, dupa ce masina i-a fost lovita, sambata, la Podgoria, de un BMW de culoare gri. Potrivit tinerei, BMW-ul este seria 3 si are numarul de inmatriculare (aproximativ) AR ?? SCC. „Acum 10 min masina mea a fost lovita in sensul de la Podgoria…

- Un parinte disperat dupa ce i-a disparut copilul de acasa, a alertat, in seara zilei de 11 ianuarie, polițiștii locali. Barbatul le-a spus oamenilor legii ca fiul sau, in varsta de șase anișori, a disparut de la domiciliu in jurul orei 17. Barbatul anunțase, pana la ora 22,50 și alte secții de poliție…

- Parinții unui baiețel de șase ani din Timișoara au sunat, cuprinși de panica, ieri, la Poliția Locala pentru a semnala dispariția copilului de acasa. Acesta a fost gasit in scurt timp de agenți. „Polițiștii locali au fost sesizați aseara, in jurul orei 22.50, de un barbat care locuiește pe str. C.tin…

- Politistii din Mures cauta o fata care a plecat de acasa si nu mai revenit. Persoanele care pot oferii informatii care sa conduca la gasirea acesteia sunt rugate sa anunte politia.Marginean Bianca Briana, de 14 ani, din Ludus, judetul Mures, a plecat de acasa, la data de 28 decembrie 2017, fara sa revina.Aceasta…

- Un accident soldat cu cinci raniți s-a petrecut vineri, pe Drumul Național 66, la intrarea in Calan. „Șoferul unui autoturism care circula din direcția Calan spre Hațeg, la intersecția cu Drumul Județean 687, in momentul efectuarii virajului spre stanga prin loc nepermis, nu a acordat prioritate de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila din noaptea de miercuri spre joi, timp de 20 de ore, in 14 judete din vestul si nord-vestul tarii. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 2 – 22, vantul se…

- Un timișorean ingrijorat ca va ajunge acasa beat și fara nici un leu s-a gandit ca ar putea face rost de bani furand dintr-un magazin. Barbatul a trecut la fapte, a spart geamul unei societați comerciale din Complexul Studențesc și a intrat in incinta acesteia ravașind tot ce se putea in cautarea banilor.…

- In prima zi de Craciun, polițiștii de la Secția 8 poliție rurala Oravița au fost sesizați ca o femeie in varsta de 73 de ani, a plecat de la domiciliu, din localitatea Surducu Mare, in ajun, și nu a mai revenit.

- Politistii de frontiera au anuntat ca vor fi luate in zilele urmatoare o serie de masuri pentru ca trecerea frontierei de stat sa se faca in cele mai bune conditii. Politistii si vamesii se asteapta ca punctele de iesire si intrare in tara sa fie foarte aglomerate in conditiile in care cetatenii romani…

- Vremea se va incalzi treptat in urmatoarele zile, astfel ca luni, in ziua de Craciun, temperatura maxima va ajunge pana la 12 grade Celsius in vestul Romaniei si 15 grade in sud, iar in cea mai mare parte a tarii va fi insorit. De duminica, Ajunul Craciunului, temperaturile vor incepe sa creasca usor,…

- In aceste zile ne confruntam cu temperaturi mai scazute decat cele obisnuite la aceasta data. Dar, vremea va intra intr-un proces de incalzire si s-ar putea sa avem ploi, nu ninsori de Craciun. Vor fi precipitatii consistente in zilele viitoare in vestul tarii, care vor continua pana in 24 – 25 decembrie,…

- Politia Capitalei cauta doi frati din Bucuresti care, la data de 19 decembrie a.c., au plecat de la domiciliul din Sectorul 3 si nu au mai revenit pana in prezent. Potrivit IGPR, cei doi copii se numesc STEFAN ALEXANDRU TUDOR si VALENTIN DANIEL PAUN si sunt in varsta de 11 ani, respectiv 12 ani. Stefan…

- Accident extrem de grav, produs marti seara, in judetul Bihor. In total sunt 12 victime, dintre care doua decedate, traficul in zona fiind blocat timp de mai multe ore. Potrivit capitanului Camelia Rosca, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Crisana, evenimentul rutier…

- Racirea vremii va continua, astfel incat minimele termice, preponderent negative, vor avea valori de la -10 grade in Banat si Transilvania, pana la 2 grade in sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult noros si vor cadea precipitații slabe, pe arii restranse, in vestul, sud-vestul și sudul țarii – predominant…

- Alerta la IPJ Timiș dupa ce fosta soție a consilierului județean Adrian Pașcuța a disparut de acasa. Mama femeii este cea care a sesizat poliția dupa ce fiica sa a plecat de acasa pentru a rezolva niște probleme in oraș și nu s-a mai intors.

