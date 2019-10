Alertă în județul Arad. Pădurar tăiat cu drujba. Intervenție dificilă pentru salvatori Autoritațile intervin de urgența intr-o padure din județul Arad dupa ce un apel la 112 anunța un incident in care o persoana ar fi taiata de la o drujba. Conform reprezentanților ISU Arad, persoana ar fi accidentata, posibil taiata cu drujba, inconștienta. Drumul este fara acces, iar accidentul a avut loc in apropiere de Iganești. ”In acest moment echipajele de intervenție au ajuns pana la locul in care drumul devine inaccesibil. Au fost luate mijloacele de prim ajutor din autospeciale, targa și drumul va continua pe jos. Sunt de urcat aproximativ 3-4 km. Informațiile privind… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

