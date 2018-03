Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul survine dupa ce premierul Boiko Borisov a cerut masuri severe pentru sanctionarea celor vinovati pentru acest incident petrecut pe 20 martie.Sapte dintre cei 13 politisti de frontiera faceau parte dintr-o echipa ce controla documentele de identitate ale pasagerilor sositi pe aeroportul…

- Ministerul bulgar de Interne a anuntat sambata suspendarea si cercetarea disciplinara a 13 politisti de frontiera, care si-au parasit posturile de lucru pe aeroportul din Sofia si au permis astfel intrarea in tara a zeci de persoane carora nu li s-au verificat documentele de identitate, informeaza agentia…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte "16 au fost ranite", intre care "cel putin doua" sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act "al terorismului islamist" comis vineri in sudul Frantei, relateaza Reuters."Un individ a ucis…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- Franța: Stare de alerta. UN NOU ATAC TERORIST . Mai multi morti si raniti.FOTO Ministerul francez de Interne a confirmat ca doi dintre ostatici au fost uciși. O persoana inca mai este ostatica. UPDATE: Potrivit unor informații, se pare ca atacatorul este un cetațean marocan in varsta de 30 de ani.…

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Update: Toți ostaticii au fost eliberați, scrie Reuters. Totodata, un polițist neînarmat a fost împușcat de un individ care a deschis focul în orașul Carcassonne, aflat chiar lânga Trèbes. Polițistul ranit se afla întâmplator la fața locului, împreuna…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. Clienții magazinului Super U din Trebes, in apropiere de Carcassone, au fost luați ostatici de un barbat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, le-a transmis polițiștilor sa monitorizeze cu atenție toate drumurile din țara și sa inchida de urgența drumurile care pun in pericol circulația. Citește și: Stare incordata intre PSD și ALDE. Ambițiile prezidențiale ale lui Tariceanu arunca Coaliția in aer…

- Rob Wainwright, directorul executiv al Europol, a participat la o intrunire la Sofia a Oficiului, in contextul in care Bulgaria detine presedintia prin rotatie a Consiliului UE. Peste 130 de eurodeputati din statele membre UE, experti din cadrul politiei si comisari europeni au discutat despre…

- "Noi, ca partid, ne-am insarcinat sa aparam drepturile si libertatile individului care in ultimii ani au ajuns o batjocura din partea institutiilor represive ale statului. Asa se numesc ele, Ministerul de Interne, Serviciile, procuratura, aceasta este denumirea generica. Sigur ca ele trebuie sa aiba…

- S-a sinucis aruncandu-se din avion. VEZI cine este femeia care i-a ingrozit pe pasageri FOTO Momente de groaza la bordul unei aeronave. O femeie care opera ca insoțitoare de zbor, originara din Bulgaria, s-a sinucis la bordul unui Boeing 777 care aparține companiei Emirates. Totul s-a petrecut pe…

- Cel mai mare targ apicol din Romania, „Sarbatoarea Mierii” se va desfasura in zilele de 24 si 25 martie 2018, in centrul istoric al municipiului Blaj. Ajunsa la editia a XI-a, manifestarea vine, si in acest an, cu noutati, aducand, pe langa sectiunile obisnuite – targul cu vanzare, secțiunea de comunicari…

- Intotdeauna, in ultimii 28 de ani, salariile ofițerilor și subofițerilor din Ministerul de Interne au fost mici in raport cu cele ale procurorilor sau judecatorilor. Ma refer la polițiștii operativi, cei care au o contribuție importanta in fi ecare dosar de cercetare penala. Din nefericire, in pacatul…

- Un avion de pasageri s-a prabusit, luni, in apropierea aeroportului din Kathmandu, Nepal, dupa ce a raportat probleme in momentul aterizarii. Potrivit informatiilor preliminare, 78 de pasageri se aflau la bordul aeronavei care venea de la Dhaka, capitala statului Bangladesh. Oficialii nepalezi nu au…

- Presedintele Vladimir Putin a ordonat doborarea unui avion cu pasageri despre care se credea ca a fost deturnat de teroristi care voiau sa atace ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci din 2015, dar ordinul nu a fost pus in aplicare intrucat s-a dovedit a fi o alarma falsa.

- Alerta maxima intr-o aeronava Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord. Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat compania aeriana. Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, a participat luni, 05 februarie a.c, la ceremonia de semnare a Acordului de Cooperare dintre Primaria Sectorului 5 a Municipiului Bucuresti cu localitatea Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia. Evenimentul este parte a Campaniei "Centenar…

- Un ziarist de investigatie slovac care ancheta cazuri de fraude fiscale in randul oamenilor de afaceri avand conexiuni cu partidul de guvernamant de la Bratislava a fost impuscat mortal la el acasa in weekend, a informat luni publicatia Dennik N, citand Ministerul de Interne slovac, potrivit Reuters.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a profitat de lunga sa vizita la Salonul Agriculturii, sâmbata, la Paris, si a adoptat o gaina, care sa-i faca oua proaspete la Elysée, scrie AFP. Dupa ce a mângâiat-o pe bot pe „Haute", vaca-vedeta a salonului,…

- Un cutremur de magnitudine 4,6 a avut loc in aceasta dimineata in Bulgaria, in apropiere de orasul Asenovgrad din sudul tarii. Seismul s-a petrecut in jurul orei 1:40, la o adancime de doar 10 kilometri, destul de aproape de suprafata. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, miscarea de pamant…

- Un cutremur cu magnitudinea epicentrala de moment 5, reevaluat la 4.8 grade a avut loc, la 01.41 Ora Romaniei, in Bulgaria, la numai 10 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, cutremurul a fost localizat la coordonatele 42.03 N ; 24.88 E la 148 km SE de Sofia pop: 1,153,000…

- Deutsche Welle susține ca Romania și Bulgaria ”vor ramane copiii problema ai UE”. Romania și Bulgaria, care se prezint de fiecare data in fața UE drept state sigure și stabile și fac presiuni sa intre in zona Schengen, ”par ca vor ramane copiii problema ai Uniunii Europene”, scrie Deutsche Welle . Ekaterina…

- Trei islamisti suspectati de implicare in atentatele comise in august 2017 in orasul spaniol Barcelona, soldate cu moartea a 15 persoane si ranirea altor 130, au fost arestati preventiv marti, in Franta, anunta Ministerul spaniol de Interne, potrivit site-ul cotidianului Le

- Trei islamisti suspectati de implicare in atentatele comise in august 2017 in orasul spaniol Barcelona, soldate cu moartea a 15 persoane si ranirea altor 130, au fost arestati preventiv marti, in Franta, anunta Ministerul spaniol de Interne,

- Sofia, 18 feb /Agerpres/ - Mai multe sute de militanti de extrema-dreapta imbracati in negru au manifestat sambata seara pe strazile orasului Sofia, aprinzand torte in memoria unui general bulgar pro-nazist, relateaza AFP.

- Autoritatile din Bulgaria au pus sub acuzare zece membri bulgari ai unei grupari de crima organizata care producea droguri ilegale si le distribuia la Viena, informeaza miercuri BTA. Gruparea a fost destructurata marti, prin operatiuni simultane efectuate de Directoratul principal bulgar pentru combaterea…

- Fostul presedinte georgian, Mihail Saakasvili, unul dintre liderii cei mai vocali ai opozitiei ucrainene, a declarat marti pentru postul de televiziune ucrainean Newsone ca in prezent „se afla sub protectia politiei poloneze", adaugand ca a informat Ministerul de Interne polonez ca nu va cere azil in…

- Turneul ATP 500 de la Rotterdam. Marius Copil – Damir Dzumhur. Joaca și Horia Tecau, la dublu. ATP 500 ROTTERDAM Marți – dublu Feliciano Lopez / Marc Lopez – Jean-Julien Rojer / HORIA TECAU (ora 13.30) Miercuri – simplu MARIUS COPIL – Damir Dzumhur (ora 12.00, aproximativ) Turneul de la Rotterdam este…

- Proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere este un calvar pentru majoritatea candidatilor din Romania, mai ales din cauza timpului urias de asteptare. Expertii spun ca problema ar putea fi rezolvata prin mutarea serviciului de la Ministerul de Interne la cel al Transporturilor.

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la București cu destinația Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare.

- Jozef Kovalik, locul 187 ATP, venit din calificari, l-a invins, vineri, cu scorul de 7-6 (2), 6-4, pe cipriotul Marcos Baghdatis, locul 123 ATP, in sferturile de finala ale turneului de 250 de puncte de la Sofia. Kovalik s-a impus intr-o ora si 53 de minute in fata finalistului de la Australian Open,…

- Aeronava era programata sa aterizeze, sambata, la ora locala 22.00, la Sofia, dar dupa doua incercari esuate de a ateriza, pilotii au decis sa se indrepte spre Bucuresti, scrie antena3.ro. Citeste si Un comisar european afirma ca Bulgaria este un exemplu bun privind protectia frontierelor…

- Ministerul de Interne anunta majorari salariale intre 5-10 - pentru 28.000 de politisti, de la 1 februarie, miercuri fiind aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte drepturi ale personalului. "Ordinul prevede acordarea sporului…

- Actiunile cu caracter rasist s-au redus ca numar in Franta in 2017, chiar daca violentele care i-au vizat pe evrei si pe musulmani au fost in crestere, indica bilantul oficial prezentat de Ministerul de Interne, pe fondul emotiei provocate de o posibila agresiune antisemita asupra unui copil de opt…

- Semințe de muștar folosite in combustibilul unui avion de pasageri? Compania aeriana australiana Qantas a experimentat la inceputul acestei saptamani cu un asemenea biocarburant intr-o cursa de 15 ore intre Melbourne și Los Angeles, reducand emisiile de carbon cu 7%, scrie digi24.

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana, comis sambata in centrul Kabulului, a crescut la 103 morti si 235 de raniti, printre care se numara si multi politisti, a anuntat duminica ministrul de interne Wais Barmak, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Din nefericire, multi dintre cei raniti…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a primit-o astazi, la sediul MADR pe doamna Michele Ramis, Ambasadorul Republicii Franceze la București. Doamna Ambasador a fost insoțita de doamna Marie-Luce Ghib, consilier agricol regional pentru Romania, Bulgaria și Serbia și domnul Michel…

- Germania este dispusa sa renunte deocamdata la dezbaterea referitoare la distribuirea de refugiati intre statele Uniunii Europene, a declarat joi ministrul de interne Thomas de Maiziere, in marja reuniunii omologilor sai din UE, care are loc in capitala bulgara Sofia, transmite dpa. Potrivit…

- Bulgaria este un bun exemplu al modului in care iti poti gestiona frontierele si in acelasi timp frontierele externe ale Uniunii Europene, a apreciat joi comisarul european pentru migratie si afaceri interne Dimitris Avramopoulos, inaintea unei reuniuni informale a ministrilor justitiei si afacerilor…

- MAI a anuntat, pe Facebook, ca politistul Ciprian Sfichi a ajuns cu bine la clinica de recuperare neuro-motorie din Reghin, evolutia sa din punct de vedere medical fiind una peste asteptari si permitand transportul sau la aceasta clinica specializata, unde are toate conditiile pentru a se reface.…

- Gripa face ravagii in nordul Europei. Ministerul roman de Externe a emis o alerta de calatorie din cauza epidemiei din Franța. In Marea Britanie, numarul cazurilor este atat de mare, incat vaccinul antigripal a disparut de pe piața.

- Comandament de iarna, la Ministerul de Interne; ”Cu cateva mici excepții, nu avem situații deosebite, a spus premierul interimar, Mihai Fifor, joi, in cadrul ședinței. Ministerul de Interne, Carmen Dan a declarat ca in acest moment sunt 132 de localitați care nu au curent electric, in 13 județe, fiind…

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari in cadrul PSD. Conducerea partidului a anuntat ca vor fi schimbari de ministri in mai multe ministere. Surse importante din PSD Prahova au declarat ca deputata Laura Moagher va fi pe lista propunerilor pentru functia de ministru…

- Lucrarile unor artisti din Oltenia, obiecte de cultura populara specifice judetului Olt, printre care ceramica de Vadastra, vor fi prezentate, in perioada 15-16 ianuarie, la Sofia (Bulgaria), in cadrul seriei de evenimente culturale "Saptamana culturii romane", organizate de parteneri romani si bulgari.…

- Turcia a denuntat ferm, joi, gasirea ca vinovat de catre un tribunal de la New York a unui bancher turc, in cadrul unui proces cu privire la ocolirea sanctiunilor americane impuse Iranului, transmite News.ro. Prin aceasta hotarire, pronuntata miercuri, „tribunalul american s-a amestecat in afacerile…

- In aceasta dimineata, un avion care urma sa ajunga la Bucuresi a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta. Aeronava care se intorcea din Viena urma sa aterizeze pe Aeroportul Otopeni. Toti cei 98 de pasageri sunt in siguranta, fiind preluati cu autocarele din Constanta,…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…