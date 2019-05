Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au lansat, in urma cu cateva minute, o noua alerta cod portocaliu de vreme severa imediata. Furtuna violenta a ajuns la Timișoara. Ploile torențiale vor depași 35 – 40 l/mp, grindina de dimensiuni medii, vant puternic cu aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice. Alaturi de Timișoara…

- Codul portocaliu anunțat de meteorologi a fost resimțit violent de cei care sunt in zona Sannicolaul Mare. O furtuna violenta a oprit festivalul Embargo Fest dupa ce s-a intrerupt curentul. Mai multe corturi au fost luate de vant, iar apa a umplut stadionul din Dudeștii Vechi, conform jurnalistului…

- Primele zone inundate in Timișoara și in Timiș, in urma codului galben de ploi care s-a abatut asupra județului. Pompierii intervin in zona Calea Șagului, respectiv in comuna Brestovaț. Ca și in alte dați, zona inundata din Calea Șagului este cea de sub pod. Acolo, pompierii intervin cu o motopompa…

- Meteorologii au emis duminica o informare prin care anunta ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina in toata tara, pana miercuri dimineata. Vremea se va raci, iar la munte va ninge si va fi viscol. ALERTA METEO: Ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si caderi de…

- Meteorologii au emis o informare pentru perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in toate regiunile țarii, ceea ce inseamna ca vom avea cateva zile cu ploi torențiale, vijelii, caderi de grindina și frig. „In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade…

Alerta la Timișoara, dupa ce o mașina a luat foc in plina strada. Autovehicululul s-a aprins din senin, in timp ce era parcat langa Cimitirul Eroilor, situat langa un mall din oraș.

- Codul galben anunțat de meteorologi și-a intrat „furios” in drepturi la Timișoara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, o atenționare meteorologica cod galben de ploi și furtuni, valabila in mai bine de jumatate de țara. Alerta a intrat in vigoare de sambata de la ora 15.00, iar…

- In Italia, o nava comerciala turca a ramas blocata in largul orașului Bari de pe coasta adriatica a peninsulei. Vantul a atins și 200 de kilometri pe ora și in regiunea Balcanilor. Furtuna a facut ravagii in Croația, unde pagubele materiale sunt insemnate.