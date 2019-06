Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Constantinescu se afla in continuare internat in stare grava, la Spitalul Floreasca, din Capitala. Medicii au dat noi detalii despre starea in care se afla artistul, iar veștile nu sunt deloc bune. Mibhai Constantinescu are mare nevoie de sange. Colegii sai, artistii s-au unit, iar marti vor merge…

- Vești bune despre starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu. De aproape o luna, interpretul se afla in coma indusa la spital, insa de cinci zile reuseste sa respire singur. A fost deconectat de la aparate, dupa cum a declarat prietenul sau. Artistul Adrian Daminescu a facut dezvaluiri despre starea…

- Fosta sotie a lui Mihai Constantinescu, Mihaela Constantinescu (59 de ani), a oferit noi detalii despre starea de sanatate a artistului, internat in continuare la Spitalul Floreasca, dupa ce a suferit doua stopuri cardio-respiratorii.

- Din pacate, starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu este in continuare rea. Medicii de la Spitalul Floreasca din Capitala au venit cu informații de ultima ora despre celebrul artist, care, de aproape o luna, este internat in stare grava. Mihai Constantinescu este in continuare internat, intr-o…

- Inima lui Mihai Constantinescu si a reluat functiile, dupa trei stopuri cardio respiratorii. Este prima veste buna pe care a primit o in ultima saptamana sotia artistului, care a ajuns sa se roage la moastele Sf. Nectarie pentru o minune, potrivit Romania TV. Mihai Constantinescu este in continuare…

- Femeia a spus ca Mihai Constantinescu "a stat destul de mult" pana a venit ambulanța, iar acum activitatea creierului sau a fost afectata de lipsa de oxigen pe care a suferit-o in timp ce aștepta sa soseasca ambulanța, scrie fanatik.ro. Simona Secrier nu a precizat insa cat timp a așteptat sa vina…

- Dupa ce a suferit un al treilea stop cardio-respirator, Mihai Constantinescu se afla in moarte cerebrala si este conectat la aparate. Potrivit unor surse Romania TV, medicii de la Spitalul de Urgența Floreasca incearca sa convinga familia artistului sa il deconecteze de la...

- Mihai Constantinescu a ajuns de urgența, la Spitalul Floreasca. Artistul este in stop cardio-respirator. Medicii l-au resuscitat pe cantareț timp de 10 minute, informeaza sursele Antena Stars. Contactați de...