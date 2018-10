Aleksei Navalnîi, inamicul lui Putin, acuzat de defăimare 'In aceasta dimineata, avocatul meu a primit un apel telefonic de la un anchetator al Ministerului de Interne, care i-a spus ca trebuie sa ma prezint astazi (luni) in cadrul unei anchete', a declarat opozantul de 42 de ani intr-un mesaj postat pe site-ul sau internet. O noua ancheta pentru Aleksei Navalnii Navalnii afirma ca aceasta noua ancheta se refera la plangerea unui fost anchetator al Ministerului de Interne, Pavel Karpov, care l-a dat in judecata in 2016 pentru 'defaimare' dupa publicarea unui mesaj de catre opozant pe blogul sau. In acest mesaj, Aleksei Navalnii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

