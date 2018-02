Stiri pe aceeasi tema

- Dovezile ca Rusia a incercat sa se amestece in alegerile prezidentiale americane din 2016 sunt „incontestabile“, a declarat sambata consilierul american pe probleme de securitate nationala HR McMaster in marja Conferintei de Securitate de la Munchen.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa. Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- Seful diplomatiei germane Sigmar Gabriel si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu credibilitatea Administratiei americane sub presedintia lui Donald Trump, informeaza sambata agentia de presa dpa. "Nu mai suntem siguri ca inca mai recunoastem America", a declarat Gabriel in a doua zi…

- Raportul premergator al Conferintei de Securitate de la Munchen a starnit numeroase comentarii, mai ales in Rusia. Kommersant, una dintre cele mai titrate publicatii din Moscova, s-a oprit indeosebi asupra partii care prezinta Rusia drept o amenintare pentru actuala ordine mondiala.

- Avionul era intact cand s-a prabusit si nu a existat niciun incendiu inainte de aceasta la bord, a precizat Comitetul de Investigatie intr-un comunicat, adaugand ca peste o suta de persoane lucreaza la acest caz. Toate cele 71 de persoane aflate la bord au murit. Accidentul este primul al…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- Acuzatiile de dopaj institutionalizat formulate la adresa Rusiei sunt au aparut pentru ca Statele Unite "nu ne pot invinge in lupta dreapta", a afirmat duminica ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP. "Cred ca este o forma de concurenta fara scrupule, pentru ca echipa…

- YouTube nu gasit dovezi privind implicarea Rusiei in referendumul pentru Brexit, a anunțat un reprezentant al companiei in fața unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza știrile false, scrie Reuters. Juniper Downs, directorul general pentru politici publice in cadrul YouTube a declarat ca…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Rusia va trebui sa suporte ”consecintele” daca intervine in alegerile de la jumatate de mandat in Statele Unite, a avertizat secretarul de Stat american Rex Tillerson, in cursul unui turneu diplomatic in America Latina, relateaza AFP conform News.ro . Intr-un interviu acordat postului Fox News, Rex…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114 politicieni si 96 de oameni…

- Declarația ii aparține directorului Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, intr-un interviu acordat luni pentru BBC. 'Nu am vazut ca activitatile lor sa fi scazut in mod semnificativ', a explicat Pompeo, referindu-se la ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 in SUA,…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a afirmat marti ca Statele Unite urmeaza sa adopte în curând sanctiuni suplimentare împotriva Rusiei, relateaza AFP. "În viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american…

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Procurorul General al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat in dosarul implicarii Rusiei in alegerile din SUA, scrie BBC News. Potrivit acestora, un purtator de cuvant al Departamentului de Justiție a confirmat intalnirea care a avut loc saptamana trecuta. Sessions este primul membru al cabinetului președintelui…

- Presedintele american Donald Trump este fortat sa ia decizii impotriva Rusiei sub presiunea adversarilor politici, dar liderul de la Casa Alba nu se abate de la promisiunile de a imbunatati relatiile cu Moscova, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Mai mulți oligarhi ruși ar urma sa fie trecuți pe lista sancțiunilor SUA, din cauza relațiilor de prietenie cu Vladimir Putin, a implicarii in alegerile prezindențiale din anul 2016 sau din cauza sprijinirii unor interese ruse, scrie Bloomberg . Trezoreria SUA trebuie sa finalizeze lista pana pe 29…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma,relateaza Reuters.…

- Donald Trump l-a acuzat pe fostul sau consilier Steve Bannon ca si-a "pierdut mintile", intr-o usturatoare declaratie care marcheaza o ruptura de cel care a fost unul dintre strategii victoriei sale spectaculoase din 2016. Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Documentul a fost adoptat de Duma de Stat pe 21 decembrie si de Consiliul Federatiei pe 26 decembrie. Legea de ratificare a acordului de cooperare militara intre Rusia si Siria a fost promulgata vineri de presedintele Vladimir Putin, informeaza site-ul agentiei Tass. Acordul permite intrarea…

- Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul nuclear si cel balistic al Coreei de Nord, programe pe care Phenianul continua sa le dezvolte in pofida numeroaselor rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson și ministrul rus de externe Serghei Lavrov au polemizat la conferința de presa de la Moscova pe marginea acuzațiilor de amestec a Rusiei in politica interna a statelor din intreaga lume. Ca raspuns la intrebarea unui reporter, Lavrov a declarat ca Rusia a…

- Vladimir Putin i-a telefonat președintelui american, Donald Trump, cu scopul de a-i mulțumi pentru eforturile depuse de CIA, care a dejucat un atentat în Sankt Petersburg. Atacul viza catedrala "Doamnei noastre din Kazan". Administrația Prezidențiala a Federației Ruse…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui american, generalul Herbert McMaster a criticat politica externa a Rusiei și Chinei. În opinia sa, cele doua sunt „state revizioniste“, care cauta sa schimbe ordinea mondiala și constituie o amenințare militara pentru SUA,…

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- Este sezonul de alegeri in majoritatea statelor, iar o posibila scurgere de la o instalatie nucleara din Rusia ar putea deveni principalul subiect al stirilor. Candidatii aflati in opozitie cu presedintele Vladimir Putin au ocazia sa viziteze zona in pericol, sa discute cu electoratul speriat si…

- In cursul unei transmisiuni in direct vineri, Ross a afirmat ca o persoana de incredere a lui Flynn a afirmat ca fostul consilier pentru securitate naționala este gata sa depuna marturie ca Trump, cand era candidat prezidențial, i-a spus sa contacteze oficiali ruși in timpul campaniei prezidențiale.''Regretam…

- Presedintele rus Vladimir Putin a aparat "valorile traditionale" participand vineri la Sfantul Sinod Arhieresc al Patriarhiei Moscovei, o premiera pentru un presedinte rus, fapt ce demonstreaza legaturile stranse dintre Kremlin si Biserica Ortodoxa Rusa, relateaza AFP. Totul s-a intamplat cu o zi…

- Fostul consilier al lui Trump, Michael Flynn a recunoscut ca a mințit FBI-ul in legatura cu canalele de conversație cu ambasadorul rus și a ajuns la o ințelegere privind acuzațiile care i s-au adus in investigația privind implicarea straina in alegerile przidențiale din 2016, scrie ABC News. Generalul…

- De la începutul anului, unitatile Districtului militar Vest "si-au sporit substantial" capacitatile de lupta, a declarat vineri comandantul districtului, general-colonelul Andrei Kartapolov, citat de agentia de presa RIA Novosti. Din ianuarie, districtul militar Vest…

- Moscova este pregatita sa continue cooperarea cu Bruxellesul pe tema crizei imigratiei, insa sa asteapta ca UE sa inceteze sa actioneze pe conform unui grup mic, dar foarte agresiv antirus din cadrul Blocului comunitar, afirma Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit agentiei Tass.…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut saptamana aceasta, la Soci, mai multe intalniri cu tematica militara. Seria actuala, a zecea la numar, a inceput chiar de luni printr-o reuniune cu conducerea Ministerului Apararii si reprezentantii complexului militar-industrial cu privire la noul program de stat…

- Facebook a anuntat, joi, ca va crea un program care le va spune utilizatorilor daca au intrat in contact cu informatiile propagate de agenti rusi, acuzati de ingerinte in alegerile din Statele Unite si Marea Britanie. Reteaua de socializare online a precizat ca programul vizeaza, de asemenea,…

- Președintele ceh Milos Zeman, candidat la propria succesiune la alegerile prezidențiale din ianuarie, a lansat marți un apel 'sa se termine' cu sancțiunile economice europene impotriva Rusiei in urma crizei ucrainene și cu cele introduse de Moscova ca represalii, relateaza AFP. 'Nu m-am…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Misiunea militara a Rusiei in Siria va lua sfarșit foarte curand. Declarația ii aparține liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, care a avut o intrevedere la Moscova cu președintele sirian, Bashar al Assad.

- "Vladimir Putin a purtat negocieri cu președintele sirian Bashar al-Assad, care s-a deplasat in Rusia pentru o vizita de lucru", a precizat Kremlinul intr-un comunicat, scrie Agerpres, potrivit Reuters, adaugand ca cei doi lideri au discutat despre lupta impotriva terorismului și perspectivele unui…