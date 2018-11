Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a raspuns, astazi, la intrebarea referitoare la existența ordonanței de clasare, in dosarul de candidatura a lui Augustin Lazar: "Una cu alta, pot sa va asigur ca nu au niciun fel de legatura". Analistul politic Bogdan Chirieac este de parere ca președintele a oferit un raspuns…

- ”Trebuie sa constatam ca premierul Dancila a avut un discurs bun! Probabil ca a fost una dintre cele mai bune prestații sau poate cea mai buna pe care a avut-o de la numirea in funcția de premier. S-a focalizat in timpul scurt avut la dispoziția asupra unui singur aspect, e drept, fundamental, acela…

- "Nu suntem in niciun fel in aceasta situație și cei care au vanturat ideea activarii Articolului 7 nu ințeleg ceea ce se discuta la Bruxelles. Ieri am fost la Bruxelles și nici macar un singur om nu a vorbit despre aceste lucruri și nu pentru ca ar fi fost un gest lipsit de politețe ci pentru ca…

- SUA au confirmat joi pregatirea unui al doilea pachet de sanctiuni economice 'extrem de severe' impotriva Rusiei dupa atacul cu agent neurotoxic Noviciok din Marea Britanie atribuit Moscovei, afirmand ca Rusia nu a indeplinit inca conditiile pe care Washingtonul le-a formulat la adresa sa, potrivit…

- "Orice intalnire la nivel inalt este un fapt pozitiv. Este momentul in care se mai poate discuta, se mai poate pune tara la cale, mai ales ca Romania va avea presedintia Uniunii Europene, in timpul Brexitului. Totul depinde de abilitatile de dialog ale domnului presedinte Iohannis. Cat despre…

- Radu Soviani, unul dintre jurnaliștii care l-au cunoscut pe Rudolph Giuliani, susține ca George Maior se inșeala cu privire la avocatul lui Donald Trump. Mai mult, el susține ca, in 2016, a mai existat o poziție asemanatoare dupa o declarație a lui "De ce nu spune ce este eronat...?"…

- Razvan Prișca a fost primul din tabara Partidului Național Liberal care s-a exprimat cu privire la scrisoarea lui Rudolph Giuliani in care sunt criticate anumite practici din justiția din Romania. Liberalul susține ca avocatul lui Donald Trump a fost cumparat pentru a da astfel de declarații.…

- Administratia presedintelui Donald Trump a prezentat marti o propunere care lasa statelor din componenta SUA decizia privind limitarea emisiilor de dioxid de carbon si inlocuieste legislatia privind mediul promovata de fostul presedinte Barack Obama, transmite agentia EFE. Obiectivul noilor norme sustinute…