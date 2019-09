"NU INTRU IN COMPETITIA ELECTORALA PRINTR-O FRAUDA! Nu-mi voi depune candidatura. Nu vreau sa intru in competitia prezidentiala printr-o frauda. Am reusit sa strang 172.893 de semnaturi. Astazi, pana la ora 24, mai astept din Suceava, Maramures si Teleorman inca aproximativ 5.500. Evident, nu sunt suficiente. Dar sunt semnaturi ASUMATE. Eu sunt mandru de ele si pentru asta le multumesc tuturor celor care s-au implicat si au crezut in mine. Inteleg frustrarea lor. Dar - din respect pentru mine si pentru ei – am refuzat sa accept ofertele de ultima ora de pe piata neagra a semnaturilor.

Am…