ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: Klaus Iohannis, pelerinaj electoral alături de Ludovic Orban Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri dimineata la inaugurarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Judetean Suceava, iar dupa--amiaza se va afla la Focsani, la un eveniment de campanie electorala al PNL. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa miercuri, 16 octombrie a.c., la inaugurarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava. Proiectul de reorganizare si lansare a unui nou ambulatoriu integrat de specialitate reprezinta un model de bune practici, in vederea asigurarii unor servicii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- „Vreau sa-mi cunosc orașul!‟ Asta mi-am propus in urma cu cateva saptamani, atunci cand am inițiat rubrica „Turist in Focșani!‟, și iata ca astazi descoperim impreuna cateva lucruri mai puțin știute despre Casa de Cultura a Sindicatelor „Leopoldina Balanuța‟; spre exemplu ca in interiorul instituției…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs marți in județul Vrancea, la adancimea de 130 kilometri. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Odobești (38km), Panciu (43km),…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 și 2,4 grade s-au produs in noaptea de miercuri spre joi, in mai puțin de șase ore, in județele Vrancea și Buzau.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca in aer alegerile prezidențiale/ DOCUMENT Potrivit Institutului National de Cercetare…

- Casa de Cultura din Odobești va primi vizita unor istorici din cadrul Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din Romania. Istoricii vor poposi in Orașul Viilor Domnești pe 26 și 27 septembrie, pentru a cerceta istoria recenta a comunitații evreiești din zona. Pentru inceput, ei vor studia istoria…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca in cadrul PMB se va infiinta un birou special pentru romanii care muncesc in strainatate, ca atunci cand vin in vizita in tara sa-si rezolve diferite probleme administrative. „Am decis infiintarea unei structuri care sa se ocupe…