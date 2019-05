Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, in aceeași zi in care au loc alegerile europarlamentare, romanii sunt chemați la urne pentru a vota și la referendumul pentru justiție convocat de președintele Klaus Iohannis. Pentru acest referendum, alegatorii vor primi doua buletine de vot, fiecare conținand o intrebare. Unul din factorii…

- Carmen Dan a transmis conducerii Biroului Electoral Central (BEC) un document prin care propune transmiterea unei circulare catre toate sectiile de votare din tara care sa contina masuri menite sa previna frauda. Printre exemplele de frauda date de ministru se numara parasirea sectiei cu buletinul de…

- "Pot sa va spun, chit ca acum nu vorbim despre asta, PSD nu va primi inca o nominalizare de la mine", a spus Iohannis, intrebat daca ar fi dispus sa mai numeasca un premier de la PSD in cazul in care acest partid ii va retrage sprijinul politic Vioricai Dancila. Seful statului a precizat ca…

- Premierul Viorica Dancila vrea sa il sunte pe Klaus Iohannis pentru motivarea deciziei prin care au fost refuzate propunerile de miniștri, susține Romania TV. Decizia vine pentru ca PSD ar vrea sa stabileasca noua strategie privind remanierea guvernului. ”Președintele este obligat sa dea…

- „N-a mai ramas mult pina la 26 mai 2019, ziua alegerilor europarlamentare și a Referendumului. Declanșata de Cuvintarea lui Klaus Iohannis in seara Joii Mari, campania electorala nu difera cu nimic de cele consacrate alegerilor pe lista in Romania, fie ele parlamentare sau europarlamentare. Am ținut…

- Iohannis a anunțat oficial convocarea Referendumului pe Justiție pentru 26 mai. Președintele Romaniei Klaus Iohannis a anunțat ca referendumul pentru Justiție va fi organizat pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare. Iohannis nu a precizat care va fi intrebarea de pe buletinul de vot de la referendum,…

- Reprezentanții societații civile au declarat, marți, dupa consultarile de la Cotroceni, ca președintele Klaus Iohannis va convoca ”in mod cert” referendum pe Justiție in ziua alegerilor europarlamentare, fiind ”nu aproape, nu posibil”, ci hotarat in acest sens.”Noi ne-am dus sa solicitam demararea…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, ca decizia CCR ”deschide calea ca la alegerile europarlamentare din 26 mai sa avem și referendumul , referendumul pe justiție fudamental pentru Romania”, potrivit Mediafax. „CCR a admis sesizarea președintelui la modificarea Legii electorale,…