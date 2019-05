Alegeri europarlamentare 2019. APADOR-CH: Secretul votului, compromis "Orice acceptare de a vota la referendum inseamna, in primul rand un sprijin pentru referendum, intrucat astfel se ajuta la realizarea cvorumului de participare de minimum 30%. Din experienta referendumurilor trecute, marea majoritate a celor care au luat parte la referendum au votat „da". Singura problema a fost ca, de cele mai multe ori, votantii nu au fost suficient de multi pentru a se realiza cvorumul. Deci, daca se realizeaza cvorumul, referendumul va trece (voturile „da" fiind dominante), asa cum ne invata statistica", se arata intr-un comunicat al APADOR. Cine voteaza la referendum… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro Cinela referendum…

Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri europarlamentare 2019. Secretul votului este pus sub semnul întrebarii de APADOR-CH: membrii biroului electoral de sectie vor afla optiunile politice si modul în care a votat fiecare alegator, în functie de câte buletine de

- REZULTATE ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019: "Se pare ca, de aceasta data, membrii biroului electoral de la sectia de votare vor sti cum a votat fiecare. Nu, nu se vor uita in cabina de vot in momentul stampilarii, ci, mai inainte de asta, la numarul de buletine de vot primite de fiecare votant. Astfel,…

- Numarul sectiilor de votare din tara organizate pentru alegerile europarlamentare din 26 mai este de 18.730, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), informeaza AGERPRES . Potrivit unei postari pe pagina de Facebook, Ministerul Afacerilor Externe a organizat in strainatate pentru acest scrutin…

- Numarul sectiilor de votare din tara organizate pentru alegerile europarlamentare din 26 mai este de 18.730, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), relateaza Agerpres.Citește și: Kelemen Hunor da DE PAMANT cu USR și PNL: 'Nu au vrut sa aiba judecator la CCR. Daca vii cu doi candidați…

- Numarul sectiilor de votare din tara organizate pentru alegerile europarlamentare din 26 mai este de 18.730, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Potrivit unei postari pe pagina de Facebook, Ministerul Afacerilor Externe a organizat in strainatate pentru acest scrutin 441…

- In județul Suceava, pentru alegerile europarlamentare din 26 mai vor fi amenajate 560 de secții de votare, cu doua in plus fața de Referendumul din octombrie 2018. Instituția Prefectului a transmis ca s-a finalizat operațiunea de numerotare și delimitare a secțiilor, iar toate informațiile sint afișate…

- Deputatul Varujan Vosganian, purtator de cuvant ALDE, a declarat miercuri, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca parlamentarii ALDE au votat, in plenul reunit, impotriva avizarii favorabile a inițierii de catre președintele Klaus Iohannis a unui referendum pe justiție simultan cu alegerile europarlamentare…

- Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mircea Draghici, a confirmat, joi, ca vor fi organizate secții de votare separate pentru europarlamentare și pentru referendum. Reprezentanții USR au fost cei care au anunțat inițial aceasta mutarea anti-referendum a PSD, spunând ca miza ar fi o prezența…