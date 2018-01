Alege un scaun şi află ce fel de persoană eşti când te îndrăgosteşti Odata ce te cunoști foarte bine pe tine, atunci viața ta intima va fi extraordinara și vei fi cu adevarat pregatit pentru dragoste. Atunci vei știi ce fel de așteptari ai de la tine, dar și de la partener. Am un test pentru tine. Mergi intr-un bar și vezi 3 scaune libere in fața ta. Unul in dreapta, unul in mijloc și unul in stanga. Trebuie sa alegi unul pe care sa te așezi. Totuși, aceste scaune nu sunt unele obișnuite, ci vor determina ce fel de partener ești in relații. Scaunul din stanga Daca ai ales scaunul din stanga, ești o persoana realista, dar careia ii place… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

