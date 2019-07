ALDE a votat. Tăriceanu, candidat la prezidenţiale Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, va fi sustinut de partid la alegerile prezidentiale. Astfel, alianta cu PSD pentru aceste alegeri pica, iar partidele de stanga vor avea candidati separati pentru alegerile prezidentiale, conform surselor Antena 3. Membrii ALDE, dezamagiti de PSD Membrii ALDE, dezamagiti de PSD "Noi am luat act cu dezamagire, va spun sincer, de aceasta decizie. Am sentimentul ca PSD nu vrea sa fie un actor important in aceasta campanie prezidentiala, s-ar putea sa aiba alte prioritati decat castigarea fotoliului prezidential. Ma surprinde ca doamna Dancila vorbeste de responsabilitate,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

