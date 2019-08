Stiri pe aceeasi tema

- Un plic in care erau 5.000 de euro a fost gasit de un preot pe Campia Libertații din Blaj, in timpul ceremoniei care a avut loc cu ocazia vizitei Sanctitații Sale Papa Francisc. Banii au fost predați polițiștilor, iar pana joi nu au fost revendicați, transmite corespondentul MEDIAFAX.Un preot…

- Un barbat in varsta de 82 de ani a fost transportat de urgența la Spitalul Clinic Județean de Urgența Targu Mureș, dupa ce i s-a facut rau pe Campia Libertații de la Blaj, in timpul vizitei Papei Francisc. Acesta a fost transportat cu ajutorul unui elicopter SMURD, la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului.…