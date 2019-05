Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul german Alexander Zverev, cap de serie nr. 1, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ATP de la Munchen, dotat cu premii totale de 524.340 de euro, dupa ce l-a invins miercuri in doua seturi, 7-5, 6-1, pe argentinianul Juan Ignacio Londero. In faza urmatoare a competitiei,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale in valoare de 5.207.405 euro, dupa ce a dispus de americanul Taylor Fritz cu 6-3, 6-0. In sferturile de finala, Djokovic…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial si principalul favorit al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (Florida), s-a calificat in optimile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale de 8.359.455 dolari, invingandu-l in trei seturi, 7-5, 4-6, 6-1, pe argentinianul Federico…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ATP de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.736.845 de dolari, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-1, de belarusul Egor Gherasimov (nr.

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, principalul favorit al turneului ATP de la Marsilia (Franta), s-a calificat in sferturile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale de 668.485 euro, invingandu-l in doua seturi, 6-4, 6-2, pe polonezul Hubert Hurkacz, intr-o partida disputata miercuri.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.828.000 dolari,...

- Tenismanul japonez Kei Nishikori, principalul favorit al turneului ATP de la Rotterdam, s-a calificat in semifinalele acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 1.961.160 euro, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 6-2, pe ungurul Marton Fucsovics. In penultimul act, Nishikori…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, principalul favorit, s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Buenos Aires, dotat cu premii in valoare de 590.745 dolari, dupa ce a trecut vineri, in sferturile de finala, cu 4-6, 6-4, 6-3, de uruguayanul Pablo Cuevas. In penultimul act, Thiem…