- Grupul Air France-KLM este pe care sa renunte la Joon, compania aeriana lansata cu un an in urma pentru a atrage tinerii adulti, dupa ce a semnat un acord cu sindicatele in aceest sens, relateaza Bloomberg.

- Tarom promoveaza destinația Milano, de la Oradea, cu aterizare pe Aeroportul Orio al Serio, din Bergamo. Aceasta va fi disponibila prin zbor direct, de la Oradea, incepand de joi, 4 aprilie. De asemenea, destinația Barcelona – Aeroportul El Prat – va fi disponibila prin zbor direct, de la…

- Compania irlandeza low-cost, Ryanair a fost aleasa pentru al șaselea an consecutiv cea mai proasta companie aeriana de curse scurte, anunța BBC News. Irlandezii s-au clasat pe ultimul loc dintr-o lista de 19 companii. Pentru al șaselea an la rand Ryanair a fost desemnata cea mai proasta companie aeriana…

- Compania germana low-cost subsidiara a Lufthansa, Eurowings se va alatura din iunie companiilor aeriene care opereaza de pe Aeroportul International Traian Vuia Timisoara prin introducerea zborurilor din Stuttgart, Germania spre orasul din Banat, scrie T2T.ro. Zborurile vor debuta incepand din 3 iunie…

- O noua companie aeriana va incepe operarea incepand cu luna iunie cu zboruri directe din Timișoara spre și dinspre Germania. Este vorba de Eurowings – o companie aeriana low-cost subsidiara companiei Lufthansa. Incepand cu 3 iunie 2019, compania va opera zboruri spre și dinspre Stuttgart (Germania).…

- Compania aeriana TAP Air Portugal a anunțat ca va renunța la cursa Lisabona-București incepand cu sfarșitul lunii ianuarie. Potrivit unui comunicat de presa, incepand cu 27 ianuarie 2019, TAP Air Portugal nu va mai opera ruta directa Lisabona – București. „Clienții cu bilete de avion deja cumparate…

- De la 1 noiembrie, pasagerii companiei Ryanair isi pot lua gratuit la bord un singur bagaj de mici dimensiuni. “Toți pasagerii au dreptul sa aduca la bord un bagaj mic de mana care trebuie sa intre sub scaunul din fața ...

- Aeroportul „Traian Vuia” Timișoara trece, de maine, la orarul de iarna. Companiile aeriene au operat o serie de modificari, cele mai importante fiind introducerea a sase zboruri suplimentare București-Timișoara și retur. Compania aeriana Ryanair introduce 4 noi zboruri spre și dinspre capitala, iar…