Aglomeratie pe Autostrada Soarelui, spre statiunile de pe litoral

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui, sensul catre litoral, este blocata, duminica dimineata, in urma unei tamponari intre patru autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Evenimentul a avut loc pe sensul catre Constanta al Autostrazii Soarelui, la…

- Circulatia rutiera este restrictionata, duminica dimineata, pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre litoral, in urma unui accident in care au fost implicate trei autoturisme, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, conform Agerpres.Citește și: Demisie BOMBA…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN58 Resita- Bocsa(judetul Caras- Severin), intre kilometrii 5 si 10, dintr-o autocisterna au cazut produse petroliere pe carosabil. Recomandam participantilor la trafic sa ruleze cu prudenta si sa pastreze o…

- Aglomerație de DN1, intre Ploiești și Brașov, unde, pe anumite sectoare, s-au format, joi, coloane de mașini, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.Cele mai mari probleme se inregistreaza, potrivit autoritaților, in localitatea Comarnic și in stațiunea…

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, precizeaza: "Valorile de trafic sunt ridicate pe DN 1, in localitatile de pe Valea Prahovei, intre Nistoresti si Comarnic, precum si in statiunea Busteni, pe sensul de mers catre munte. De asemenea, se circula in conditii…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca este aglomeratie pe A1 Bucuresti - Pitesti, in zona kilometrului 36, si pe DN 1 intre Nistoresti si Comarnic, pe sensul de mers catre munte. Potrivit unui comunicat transmis sambata AGERPRES, se circula in conditii de aglomeratie pe doua…

- Centrul Infotrafic anunta ca, vineri, valorile de trafic sunt crescute pe Autostrada Bucuresti – Pitesti, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, pe podul peste raul Arges (judetul Giurgiu). Masinile circula in coloana pe aproximativ un kilometru, relateaza News.ro.Citește și: Accident ȘOCANT…

- Traficul pe sensul catre Capitala al autostrazii 1 Pitesti -Bucuresti este aglomerat pe tronsonul kilometric 17 - 10, la intrarea in Capitala formandu-se coloana de mașini, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane, potrivit Mediafax."Din cauza numarului mare de autovehicule, circulatia…