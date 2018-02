Afacerile viitorului se bazeaza pe vizual: Oamenii mari ar trebui sa invete sa deseneze

Stiri pe aceeasi tema

- Google lanseaza un program prin care incearca sa faca mai usoara alegerea smartphone-urilor pentru uz in mediul de afaceri. Android Enterprise Recommnded este cea mai noua incercare a celor de la Google de a prinde radacini cu Android in domeniul business, domeniu in care Microsoft si Google au avut…

- Cerem guvernului sa ne foloseasca, cu resursele noastre, cu specialistii nostri, vorbiti cu noi sincer, ascultati-ne pentru ca nu vrem raul Romaniei si nu putem decat impreuna! Nu vrem sa fim pompieri, voi sa lansati, noi sa stingem focul! E nevoie de o resetare. Noi am crescut, dar nu ne-am dezvoltat,…

- Din 600.000 de firme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania. „Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din Romania este…

- Cel mai bizar mod de a scapa de pietrele de la rinichi – și nu vorbim aici despre bautura care dizolva calculii sau despre remediul cu coacaze roșii ori semințe de dovleac – a fost descoperit de un medic urolog din Michigan, SUA. Iata și alte ciudațenii din lume – legate de picturi, progenituri și……

- In e-commerce, la fel ca in multe alte domenii, exista o serie de mituri aparute de-a lungul timpului. Multi antreprenori incepatori se sperie atat de tare de ele, incat sfarsesc prin a face niste greseli care fie le incetinesc dezvoltarea business-ului, fie ii costa scump timp si bani. Expertul…

- Discurs record in Congresul SUA: 8 ore și 7 minute. Liderul opoziției din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a vorbit opt ore și șapte minute in plenu Congresului american despre o reforma a sistemului de imigrație. Ea dorește sa protejeze tinerii care traiesc ilegal in SUA, cunoscuți drept ”Dreamers”. Potrivit…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video,...

- Romanii si-au cumparat cu o treime mai multe frigidere, telefoane si televizoare anul trecut, fata de 2016. Bani in plus s-au mai dus si pe haine, pantofi si mobila. Acestea au fost vedetele cumpărăturilor care au alimentat consumul record din 2017. Potrivit Institutului Naţional de Statistică,…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP.

- Criptomonedele au patruns in ultimele cateva luni in „mainstream”, iar odata cu familiarizarea publicului cu acest concept au inceput sa apara si multe organizatii care sa atraga oamenii spre acest domeniu. YouTube si Facebook s-au umplut brusc de reclame la tot felul de afaceri mai mult sau mai putin…

- Miliardarul George Soros este de parere ca Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei deoarece au devenit monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic. "Facebook si Google exploateaza mediile sociale si provoaca mai multe probleme. Proprietarii acestor platforme…

- Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa faca o hora intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti".…

- Istoria medicala a consemnat numeroase cazuri de oameni treziți din morți, dupa ce au fost inchiși in sicrie. Prin secolele trecute, cand coma sau epilepsia erau deseori confundate cu moartea, astfel de cazuri erau cumva de ințeles. In zilele noastre, insa, sunt incredibile.

- Google adauga tastaturii Gboard pentru Android si iOS o functie care va fi cu siguranta apreciata de cei obisnuiti sa-si „coloreze” discutiile folosind gif-uri animate. Pus intr-o locatie usor vizibila, noul buton selfie GIF permite crearea si trimiterea rapida de GIF-uri animate, folosind camera frontala…

- Gigantul american Amazon va deschide luni primul magazin al viitorului, Amazon Go, care vine fara cozi și fara personal. Acesta se afla in Seattle, orașul de baștina al Amazon, unde grupul are peste 40.000 de angajați. Conceptul Amazon Go era deja in test inca de la sfarșitul anului 2016. Cum funcționeaza…

- Cristian Gavan, fondatorul MAM Bricolaj, a fost atras inca din copilarie de lucrul manual si de ce pot face doua maini dibace, cu un strop de inspiratie si cu multa transpiratie. "Am inceput pe langa mama in bucatarie (de aici si pasiunea pentru gatit), apoi am trecut la masina de cusut si,…

- Ne-a facut inima sa bata mai tare ca niciodata la primul ei concert live de la Sala Palatului, iar acum Andra se pregatește intens de a doua superproducție, “Aievea”. O admiram pentru talentul și autenticitatea ei și ne miram constant de faptul ca pare sa reușeasca mereu mai mult. Cei care iși doresc…

- Incepand din cea de-a doua zi a anului 2018, Donald Trump a lansat o serie de 16 postari pe profilul personal de Twitter, in care a criticat Pakistanul, a amenintat ca va opri ajutorul destinat palestinienilor, a atacat majoritatea publicatiilor media, a sustinut ca are un „buton nuclear mai mare”…

- Pagina de Facebook a președintelui Klaus Iohannis pierde fani în urma deciziei de desemnare în funcția de premier a Vioricai Dacila. Iohannis a spus ca a citat opiniile exprimate pe retelele sociale, lucru care nu i-a schimbat opinia. ”Presedintele…

- PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', avertizeaza deputatul social-democrat Nicolae Banicioiu. ''Eu cred ca lucrurile ne scapa de sub control intr-un mod brutal si riscam sa ne pierdem busola! Am schimbat un premier (pe nu stiu ce motiv), am schimbat ministrii, am dat…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istorie, iar averea fondatorului Amazon a trecut de 105 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg . Nicio alta persoana nu a avut vreodata o avere așa de mare. Bezos l-a depașit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft, care a deținut acest titlu vreme…

- I-am surprins pe oamenii legii cand puneau amenzi in parbriz. La vreo ora de la acel moment, trotuarul unde erau autovehiculele parcate, se golise. Insa, acum, la ora 20:00, neștiind ce s-a intamplat, alți șoferi au parcat tot pe trotuar. Scriu aceasta știre pentru ca alți șoferi sa nu primeasca…

- Scandal la H&M, dupa ce site-ul gigantului de moda a scos la vânzare un hanorac purtat de un copil negru. Utilizatorii Twitter au observat ca site-ul gigantului suedez de moda a vândut un hanorac cu mesajul "cea mai tare maimuța din jungla" pe care îl purta…

- In urma mai multor zvonuri aparute, Apple ar putea lansa un serviciu de subscripție video in anul 2018, astfel va contracara influența Netflix, potrivit playtech.ro. Analiștii de la Citi considera ca producatorii iPhone-ului ar putea cumpara compania de streaming in loc sa-i creeze un rival. …

- Oamenii au spus, conform voturilor inregistrare, ca evenimentul politic al anului care tocmai s-a incheiat este subiectul legat de modificarile facute la Legile Justiției. Așadar, la intrebarea "Care este evenimentul politic al anului?", raspunsurile au aratat astfel: Venire…

- Apple se afla in centrul unui scandal dupa ce a confirmat ca reduce performantele pe modelele iPhone mai vechi, cu baterii degradate. Acesta este un moment prielnic pentru companiile rivale, care incearca sa il exploateze. Samsung si LG au transmis ca nu incetinesc, prin actualizari software, smartphone-urile…

- Haideți sa stabilim categoriile de calitate ale vinurilor spumante, mai ales, in aceste zile, inainte de Anul Nou, cind e apogeul vinzarilor vinurilor cu bule magice. Așadar, care sint categorii de calitate și despre ce ne vorbesc informațiile de pe etichete? In funcție de natura dioxidului de carbon,…

- Dana Girbovan, președintele Uniunii Judecatorilor, le da sfaturi tinerilor magistrați pe care ii indeamna sa nu lupte ci sa judece, fara sa uite de juramantul pe care l-au facut atunci cand au pașit pe acest drum, dar și cum sa nu ajunga corupți.

- Charlie Lee, omul care a inventat Litecoin, si-a vandut toata participatia pe care o avea in criptomoneda. El a facut acest lucru pentru a nu mai fi acuzat ca publica pe Twitter mesaje despre Litecoin prin care incearca sa-i creasca valoarea si, implicit, sa devina mai bogat. Lee a vorbit despre un…

- Baba Vanga sustine ca e de rau augur sa bem sau sa mancam din vase sparte sau crapate. Blidurile stricate aduc ghinion si pot aduce fisuri in viata. Chiar daca e un vas indragit, cel mai bine e sa il aruncam la cea mai mica ciobitura.Locuinta este intotdeauna un loc sacru, de aceea cu toti…

- YouTube a incheiat un acord de licenta cu cel mai mare brand din lume din domeniul productiei muzicale, Universal Music Group, in contextul in care aceasta platforma video, detinuta de Google, se pregateste sa lanseze un serviciu muzical online, informeaza AFP. Potrivit mai multor companii…

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

- Lucrul de care se temeau aparatorii neutralitatii Internetului s-a intamplat joi, cand FCC a pus capat - in Statele Unite - acestui principiu, scrie DIGI24.ro. Acest principiu fondator al Internetului prevede ca toate continuturile postate online pe retele sa fie tratate in acelasi fel, fara discriminare.…

- Pentru a crea o imagine rapida a contributiei imigrantilor in Statelor Unite, publicatia Quartz demonstreaza ca 43% dintre firmele din topul pe 2017 au fost fondate de un imigrant sau de copilul unui imigrant, precum arata o cercetare a Centrului pentru Antreprenoriat American. Raportul…

- Romania trece in aceste zile prin momente istorice irepetabile. La sfarsitul acestei saptamani de doliu nu se inmormanteaza un om, ci o parte din istorie. Odata cu disparisia pamanteana a regelui Mihai dispare ideea de monarhie. Principesa Margareta, custodele Coroanei, a si luat de altfel decizia de…

- „PSD i-a mințit pe comercianți ca se va construi un supermarket in locul pieței, dar au omis sa recunoasca faptul ca ei inșiși au votat proiectul de urbanism, studiile de fezabilitate și toate amendamentele privind Piața Catedralei. Pentru ca nu mai știu cum sa divagheze de la adevarata problema, adica…

- In aceste zile febra bitcoin pare sa fi cuprins toata lumea. Zi de zi presa scrie despre noile recorduri atinse de moneda virtuala, iar oamenii cred ca investitiile in aceasta criptomoneda sunt o cale rapida spre bogatie. In SUA oamenii au inceput sa foloseasca cardurile de credit si sa contracteze…

- Gustul legumelor si fructelor pe care le mancam in copilarie pare imposibil de regasit in ziua de astazi: pe rafturile supermarketurilor nu il gasesti, iar drumurile pana la piata nu fac parte din planurile tinerilor care locuiesc la oras. Roxana Bituleanu, insa, este o tanara care nu a incetat…

- Andreea Constantin este fondator si designer al brandului Rhea Costa, primul nume romanesc inclus oficial in Milano Fashion Week in 2017, alaturi de nume cu greutate precum Fendi, Gucci, Giorgio Armani sau Prada.

- Google face o campanie masiva de angajari. Aproximativ 10.000 de oameni vor face curatenie pe platforma video YouTube. In ultimele sase luni au fost retrase 150.000 de filme, din cauza continutului extremist. Unul dintre obiectivele lor principale va fi continutul platformei YouTube pentru copii, pe…

- Comisia Europeana vrea ca grupurile de Internet precum Facebook, divizia YouTube a Google si Twitter sa faca mai mult pentru eliminarea continutului extremist de pe platformele lor, transmite Reuters citata de Agerpres.

- Autoritatile vor sa transforme centrul vechi al orasului Constanta intr-o zona strict pietonala. Este un proiect de hotarare a Consiliului Local, aflat inca in dezbatere publica. Constantenii aproba aceasta masura, insa patronii de terase si hoteluri din zona sunt total nemultumiti. Spun ca prin aceasta…

- Google prezinta lista celor mai populare video-uri de pe YouTube in Romania in 2017: de la „viralele” creatorilor de continut pe YouTube si pana la cele mai urmarite videoclipuri muzicale.

- Youtube anunța schimbari importante pentru lupta impotriva extremismului online. Directorul Susan Wojcicki a anunțat ca se vor face noi angajari și se va extinde parteneriatele existente pentru a opri raspandirea materialelor violente incarcate pe platforma. Susan Wojcicki, directorul Youtube, a anunțat…

- YouTube a anunțat ca iși extinde echipele care examineaza conținutul extremist, ca raspuns la numeroasele plangeri privind numarul considerabil de comentarii extremiste, violente și deranjante de la clipurile postate online, scrie Reuters. YouTube a dezvoltat un software automat pentru a identifica…

- Suntem invatati inca din copilarie ca cititul este calea spre succes. Gandeste-te la cea mai inteligenta si mai muncitoare persoana pe care o stii si cu siguranta ti-o vei imagina mereu cu cartile in brate, citind si documentandu-se ore in sir. 0 0 0 0 0 0

- O cantitate mare de sare in alimentația zilnica ne face sa consumam mai puține lichide, potrivit celui mai recent studiu publicat in "Journal of Clinical Investigation". Totuși, aceasta descoperire surprinzatoare nu este singura care ne ingrijoreaza. Nivelul ridicat de sodiu, spun autorii acestei…

- Pentru anul ce urmeaza, SEO se face in cu totul alt mod decat stiai pana acum. Stim cu totii ca atunci cand vorbim despre SEO ne referim in principal la pozitionarea site-ului tau cat mai sus in rezultatul motoarelor de cautare. Insa Cosmin Daraban iti propune o abordare cu totul diferita in ceea ce…