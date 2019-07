Stiri pe aceeasi tema

SCM Timisoara a scapat de problemele cu jucatorii vechii echipe care reclamau plata unor salarii restante si isi poate creiona lotul pentru urmatoarea...

Scandal de proporții la Primaria Timișoara, la sfarșitul saptamanii trecute, dupa ce conducerea Curții de Conturi Timiș a cerut o intalnire de urgența cu primarul Nicolae Robu și directorii din subordine. Surse din cadrul municipalitații au declarat ca intalnirea de vineri a fost convocata dupa ce activitatea…

La aproape 300 se ridica numarul inventiilor prezentate la Casa Tineretului din Timisoara, unde a fost inaugurata, ieri, cea de-a cincea editie...

Antigravitatia este socotita, de cea mai mare parte a mediilor stiintifice, drept pura fictiune, fara sanse de aplicare in practica. Un timisorean a avut

Inca de la inceputul anului 2017 constructorii Autostrazii Lugoj – Deva lucreaza la excavarea „Dealului Liliecilor" de la marginea satului Șoimuș ...

Ioan-Petru Caprariu, membru al PSD Timis, a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Nationale de Pensii Publice...

Un fost jucator la nivelul ligii a patra din cel mai vestic judet al tarii intermediaza participarea micilor fotbalisti timiseni la competitii juvenile de ...

Sute de muncitori si utilaje au fost mobilizati in ultimele zile la marginea satului Soimus, aflat pe Valea Muresului, pentru a finaliza cei doi kilometri ...