- Adrian Zuckerman, omul de afaceri nominalizat de președintele Donald Trump pentru postul de ambasador al SUA in Romania, va fi audiat joi, 20 iunie, in comisia de specialitate a Senatului american, potrivit site-ului oficial al instituției. Senatul este controlat de Partidul Republican. In…

- Miercuri, 24 aprilie 2019, Excelența Sa Hans G. Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, a vizitat Facultatea de Litere din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare al Universitații Tehnice din Cluj-Napoca. Acesta a prezentat aspectele esențiale ale relațiilor dintre Statele…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a fost, vineri, 19 aprilie 2019, intr-o vizita de lucu in teritoriu, in județul Vaslui, alaturi de ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, E.S. Hans Klemm, și de secretarul de stat Tudor Buzatu. In prima parte a deplasarii, cei trei oficiali au vizitat Primaria…

- "Am aflat ca probabil in doua luni cu aproximatie ar urma sa soseasca noul ambasador. Nu stiu daca va veni in doua luni, dar in acest intervan ar trebui sa aiba loc audierea sa in Senatul Statelor Unite", a declarat Tariceanu. "Cred ca o primenire e utila pentru a da un nou suflu acestei relatii…

