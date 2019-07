Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Adrian Țuțuianu, trecut de la PSD la Pro Romania, s-a decis intr-un final sa vorbeasca și trece la dezvaluiri din PSD. Primul luat in colimator este Codrin Ștefanescu, cel despre care Țuțuianu susține ca era omul care ii facea toate treburile murdare lui Liviu Dragnea și chema miniștrii,…

- Senatorul Adrian Tutuianu a declarat, marti, ca Pro România trebuie sa desemneze candidat propriu la prezidentiale, dupa ce PSD si ALDE au anuntat ca vor avea proprii candidati, variantele fiind Sorin Câmpeanu și Corina Crețu. El a mai spus ca scenariul susținerii Gabrielei Firea la președinție…

- Victor Ponta, liderul PRO Romania, a remarcat schimbarea de atitudine a premierului dupa arestarea lui Liviu Dragnea. "Liviu Pleșoianu avea dreptate. Și doamna Viorica Dancila era pe scena cand striga cu statul paralel, și doamna Viorica Dancila era la Bruxelles cand spunea ca Europa ne face…

- „Eu dezaprob o astfel de manifestare. Nu cred acest lucru (n.r. ca sunt de la organizația Teleorman), dar cine a facut acest lucru nu cred ca a procedat intr-un mod normal", a declarat Viorica Dancila, sambata, dupa Congresul PSD. Marian Oprișan a declarat ca liderii organizațiilor PSD Olt,…

- Deputat PSD, Mihai Mohaci, s-a (re)inscris in Pro Romania, pentru a doua oara in decursul acestui an. A mai avut o tentativa la inceputul lunii aprilie, dar a stat o singura zi și s-a intors in PSD. „Ce s-a intamplat: Au fost niște promisiuni facute de Liviu Dragnea, care n-au mai fost concretizate.…

- Victor Ponta spune ca victoria în alegerile europarlamentare a laburiștilor lui Frans Timmermans este o veste foarte buna, comentând ca ”se pare ca olandezii nu se uita la Antena 3”. Ponta face astfel aluzie la propaganda PSD îndreptata împotriva prim-vicepreședintelui…

- Un sondaj realizat de catre IMAS, la comanda Europa FM arata ca PNL ar obtine cel mai mare scor dintre competitorii electorali, cu 28,5%, urmat de catre PSD cu 21,1%, in scadere fata de luna aprilie si de catre Alianța 2020 USR – PLUS, cu 19,6%. Pro Romania si ALDE se afla aproape la egalitate cu 9,9%…

- Consilierul președintelui USR, Andrei Caramitru, ar vrea sa-i vada pe toți liderii Partidul Social Democrat la inchisoare. Intr-o postare pe Facebook el a facut trimitere in acest fel la Dosarul Revoluției, in care procurorii spun ca Ion Iliescu a comis un act de tradare prin solicitarea intervenției…