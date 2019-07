Adolescentă lovită de mașină la Licurici

O adolescenta in varsta de 14 ani a fost lovita de un autoturism, marți, in satul Frumușei, din comuna Licurici, din primele cercetari rezultand ca fata a traversat neregulamentar. Accidentul s-a produs in jurul orei 18.00. Victima a fost transportata la spital. „Polițiști din cadrul Sectiei Nr. 8 Poliție Rurala Stoina au fost sesizați, prin apelul 112, cu privire la faptul ca, pe raza localitații Licurici, a avut loc un accident rutier soldat cu o victima. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat de 42 de ani, din orașul Țicleni, in timp… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

