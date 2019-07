Stiri pe aceeasi tema

- Mai este o saptamana de admitere la studiile de licenta si de master la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi ( TUIASI - www.tuiasi.ro/admitere ), iar numarul dosarelor depuse pana in prezent se apropie de cifrele record din 2017. Mai sunt insa locuri disponibile astfel incat orice absolvent…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" a incheiat un parteneriat cu organizatorii Festivalului Afterhills, Politehnica ieseana urmand sa ofere 900 de locuri in doua camine in fiecare weekend de desfasurare a evenimentului. Locurile in camine sunt oferite festivalierilor care au achizitionat si aceasta…

- Politehnica a incheiat un parteneriat cu organizatorii AFTERHILLS și ofera doua camine unde pot sta cei care și-au luat bilete la festival Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași a incheiat un parteneriat cu organizatorii festivalului AFTERHILLS in urma caruia va pune la dispoziție circa 900…

- Olandeza Sifan Hassan a doborat vineri seara recordul mondial pe distanta de o mila (1.609 metri) reusind un timp de 4 min. 12 sec. 33, la Monaco, in cadrul Ligii de Diamant, informeaza AFP. Recordul mondial al acestei distante, 4:12.56, era detinut de rusoaica Svetlana Masterkova, fiind inregistrat…

- Universitatea Tehnica Prima care a inceput admiterea este Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi, de luni, 8 iulie, care scoate aproape 4.000 de locuri la licenta (2.400) si master (1.600) la buget. Cele mai cautate facultati anul trecut au fost Automatica si Calculatoare, Arhitectura, Electronica,…

- Comedia Murder Mystery, cu Jennifer Aniston si Adam Sandler in rolurile principale, a doborat recordul de vizualizari pentru un film produs de Netflix. In doar trei zile de la premiera pe platforma de streaming online, 30.869.863 de conturi unice au rulat filmul. Un numar de 13.374.914 dintre conturile…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) are la dispozitie pentru admiterea de anul acesta un total de 5.820 de locuri, dintre acestea 4.500 fiind la buget, iar 1.320 la taxa. Cele 4.500 de locuri la buget sunt pentru toate cele trei cicluri de studii Bologna, licenta, masterat si doctorat,…

- Din data de 2 mai 2019, municipiul Iași preia titlul de Capitala Tineretului din Romania, ediția 2019-2020. Timp de un an, peste 1.000 de evenimente și 3.500 de activitați dedicate tinerilor vor fi organizate in Iași. ONG-urile estimeaza participarea activa a 30.000 de tineri. Cu susținere financiara…