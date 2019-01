Stiri pe aceeasi tema

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in ședința Guvernului Romaniei din 9 ianuarie 2019. Este prima ședința de Guvern din acest an, pe care Romania il incepe la șefia Consiliului Uniunii Europene, și in care miniștrii nu au mai adoptat…

- Modificarile aduse Legii Educatiei, trimise de Iohannis inapoi in Parlament. Ce contesta presedintele Klaus Iohannis retrimite in Parlament modificarile aduse Legii Educatiei, Administratia Prezidentiala considerand ca schimbarile privind reducerea numarului de ore din invatamantul primar, gimnazial…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) anunta ca in baza atributiilor si prevederilor legale in vigoare a stabilit prin Decizie a Guvernatorului ARBDD, prelungirea termenului de valabilitate a tuturor actelor de reglementare emise in anul 2018, pentru activitatea de pescuit comercial…

- Legea pensiilor trebuie sa contina principiul echitatii prin luarea in considerare la calculul stagiului de cotizare a intregului timp de lucru al salariatilor, inclusiv a celui corespunzator normelor prin cumul, atrag atentia reprezentantii Federatiei "Solidaritatea Sanitara', intr-o scrisoare deschisa…

- Guvernul a adoptat, in ședința din 07 decembrie 2018, la propunerea Ministerului Mediului, proiectul de lege privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant. Obiectivul principal al acestui act normativ este de a armoniza legislatia nationala cu prevederile legislatiei europene, in ceea ce priveste…

- Titularii, respectiv deținatorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu, sunt informati cu privire la apariția Ordinului nr. 1.171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu. Noul ordin a fost publicat…

- Direcțiile pentru agricultura județene, respectiv a municipiului București (DAJ) colecteaza de la fermierii agricoli persoane juridice și fizice de pe raza teritoriala a județului datele privind producția agricola la culturile agricole. Aceste date sunt centralizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii…

- A inceput deja intocmirea dosarelor de candidat pentru institutiile militare de invatamant liceal, postliceal si universitar, anunta Centrul Militar Judetean Alba. "Ca un element de NOUTATE, conform Ordinului nr. 4829 al ministrului Educatiei Nationale (publicat in M.O. nr. 787 din 13.09.2018) modul…