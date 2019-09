Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, Irakul a negat ca au fost lansate de pe teritoriul sau atacuri asupra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita. Sambata dimineata, doua instalatii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac cu drona. Statele Unite sunt "pregatite sa riposteze" la atacurile…

- Statele Unite sunt "pregatite sa riposteze" la atacurile asupra infrastructurilor de petrol saudite (pe care Washingtonul le pune pe seama Iranului), a afirmat duminica presedintele american Donald Trump, informeaza AFP si Reuters. "Aprovizionarea cu petrol a Arabiei Saudite a fost atacata.…

- Declarațiile comandantului au fost facute in contextul in care Statele Unite au acuzat Iranul ca a efectuat atacurile asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita, amplificand conflictele din Orientul Mijlociu. Doua instalatii petroliere din Arabia Saudita au fost afectate de incendii…

- Statele arabe cu tradiție in producția de petrol raman in urma. SUA au detronat Arabia Saudita, datorita exploatarii șisturilor bituminoase Statele Unite au detronat temporar Arabia Saudita din pozitia de cel mai mare exportator mondial de petrol, in condițiile in care cererea globala de titei este…

- Guvernul Israelului a admis ca a dispus facilitarea exporturilor de sisteme cibernetice ofensive, in pofida criticilor privind utilizarea acestor tehnologii de catre guverne pentru spionarea adversarilor politici, relateaza agentia Reuters. Ministerul israelian al Apararii a recunoscut ca…

- Prin depașirea ratei admise de uraniu îmbogațit, Teheranul intenționeaza sa faca presiuni asupra europenilor pentru ca acestia sa reduca efectul sancțiunilor americane. Luni, 8 iulie, Iranul a anunțat ca acum își îmbogațește uraniul la 4,5%. La 90%, combustibilul nuclear poate fi folosit…

- Ministrul rus pentru Energie, Alexander Novak, a declarat în urma unei întâlniri avute luni cu omologul sau iranian, Bijan Zanganeh, ca Moscova este interesata de menținerea Teheranului ca jucator egal pe piața globala a Energiei, scrie Mediafax, citând Reuters. Statele…

- Rusia a criticat puternic planurile SUA de desfasurare a sistemelor de rachete in Europa de Est si retragerea Washingtonului din tratatul de control al armelor INF. Criza rachetelor din Cuba a izbucnit in 1962 cand Moscova a raspuns la o desfasurare a rachetelor americane in Turcia trimitand…