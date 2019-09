Stiri pe aceeasi tema

- Familia Luizei se afla astazi alaturi de anchetatori la Caracal unde vor asista cu Gheorghe Dinca la reconstituirea presupusei crime a tinerei. In fața ”casei groazei”, locuinței lui Gheorghe Dinca, mama, bunica și bunicul Luizei Melencu și-au strigat disperarea și le-au cerut anchetatorilor…

- Parintii, bunica si matusa Luizei Melencu au participat la deschiderea anului scolar la Colegiul Tehnic "C.D. Nenitescu" din Craiova. Si la Caracal, familia Alexandrei a fost prezenta la Liceul "Mihai Viteazul".

- Zi foarte dificula pentru familiile și colegii Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu. La liceele celor doua fete disparute la Caracal, exista durere și furie, dar și speranța ca poate adolescentele care au fost victimele lui Gheorghe Dinca ar fi in continuare in viața.

- Divorțul dintre Mihai Mitoșeru și soția lui a daramat-o psihic pe mama actorului, Camelia Mitoșeru. Aceasta a fost invitata in cadrul emisiunilor de la Atena Stars, unde a vorbit despre desparțirea celor doi. „Voi stiti ca eu nu stau cu ei! Eu ma duc atunci cand ma cheama, cand vin la mine sau cand…

- Senatorul de Suceava Ilie Nita a demisionat din ALDE si s-a inscris in PSD. "Am trecut la PSD. Consider ca aceasta guvernare a fost si este in folosul romanilor, avand in vedere ca s-au majorat...

- Moartea tanarului Andrei Zisu, in Italia a lasat in familia acestuia o durere imensa și un gol ce nu va mai putea fi umplut niciodata. Andrei a plecat la pește cu iubita și nepotul sau, dar s-a inecat in apele unui lac și medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru a-l salva.

- Gheorghe Dinca se afla impreuna cu anchetatorii la reconstituirea crimelor oribile pe care le-a comis, iar in Caracal este jale mare! Acasa la Gheorghe Dinca, familiile victimelor sale in așteapta pe acesta, pentru a-l confrunta.

- Corpul neinsuflețit al lui Florijana Ismaili a fost gasit marți in lacul Como din nordul Italiei. Capitanul clubului de fotbal feminin Young Boys a fost gasit la peste 200 de metri adancime. „BSC Young Boys transmite familiei, apropiatilor si prietenilor Florijanei Ismaili sincere condoleante si le…