Adina Vălean, mesaj de la Bruxelles: ”A depus eforturi uriașe și a reușit”. Vot decisiv ”Comisia ENVI, pe care sunt onorata sa o conduc din 2017, a depus eforturi uriașe și a reușit sa impuna noi masuri legislative și o noua viziune pentru protecția mediului in Europa. Legislația pentru implementarea noului concept de economie circulara, care include managementul deșeurilor, restricțiile privind plasticul de unica folosința, eco-designul, calitatea apei, au fost dublate de noul program LIFE care crește finanțarea pentru proiectele de protecție a mediului. Sprijin pentru Romania Sprijin pentru Prin implicarea mea personala in negocierile cu Comisia și Consiliul, am obținut garanții… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

