Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea se vor casatori religios in acest weekend. Emoțiile sunt mari, iar pregatirile sunt pe ultima suta de metri. Vedeta a marturisit ca nu vor pleca in luna de miere in aceasta vara, așa cum se aștepta toata lumea. „Ne-am dorit sa fie extraordinar de restrans, nu restrans.…

- Adelina Pestrițu a facut declarații dupa ce a participat la nunta lui Brigitte Sfat cu Florin Pastrama. Nunta lui Brigitte Sfat cu Florin Pastrama a fost prima la care Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au participat in calitate de soți. Dupa eveniment, Adelina Pestrițu a facut cateva declarații, pentru…

- Adelina Pestritu si Virgil Steblea au devenit sot si sotie. Cei doi si-au unit destinele in fata ofiterului de stare civila, intr-un cadru restrans. Mai exact, cei care le-au fost alaturi au fost doar nasii, noteaza click.ro. „Ne-am dorit ca de aceasta data sa fie totul foarte simplu, privat si scurt.…

- Adelina Pestritu s-a maritat cu Virgil Steblea ceva mai devreme decat ne-a anuntat. Frumoasa bruneta s-a cununat civil miercuri (3 iulie) la Primaria Sectorului 1, ceremonia religioasa urmand sa aiba loc la 20 iulie. Fosta prezentatoare tv s-a prezentat in fata ofiterului Starii Civile intr-o rochie…

- Rona Hartner lupta cu boala și este decisa sa ajunga in fața ofițerului Starii Civile. Artista și iubitul ei vor face cununia civila in Romania, iar ceremonia religioasa in Franța, pe o plaja pe Coasta de Azur. Vesti de ultima ora despre RONA HARTNER. De ce i-au schimbat medicii tratamentul…

- Adelina Pestrițu este extrem de ocupata in aceasta perioada cu pregatirile pentru nunta sa. In data de 20 iulie, Adelina Pestrițu se casatorește cu Virgil Șteblea. Adelina Pestrițu a anunțat ca va purta doua rochii de mireasa la nunta sa. Și fiica sa, Zenaida Maria, va avea o apariție spectaculoasa.…

- O mireasa din Ocna Mures care si-a programat nunta chiar azi, 26 mai, in ziua alegerilor europarlamentare si a referendumului, a dat dovada de un spirit civic exemplar si a mers sa voteze inainte de cununia civila.

- Cu doua luni inainte de nunta fixata pe 20 iulie, Adelina Pestritu (32 de ani) si Virgil Steblea sunt in febra pregatirilor. Bruneta le-a spus jurnaliștilor Click! ca la eveniment va avea peste 300 de invitati, va purta doua rochii de mireasa, va fi servit un meniu complex, iar dupa toate acestea va…