Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva! incepe sambata, 7 septembrie, de la ora 20,00, la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite sa fie unul cu mari surprize, multa voie-buna și transformari…

- Diana Matei, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea, din aceasta toamna, la Antena 1, in postura de concurenta a show-ului Te cunosc de undeva!, iși invața in mașina rolurile care ii revin din cadrul emisiunii.

- Diana Matei, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea, din aceasta toamna, la Antena 1, in postura de concurenta a show-ului Te cunosc de undeva!, iși invața in mașina rolurile care ii revin din cadrul emisiunii.

- Monica Anghel, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea in aceasta toamna, alaturi de fratele ei, Alexandru, in postura de concurenta a show-ului „Te cunosc de undeva!”, are acasa nu mai puțin de șase caței. De altfel, vedeta spune ca a avut in casa dintotdeauna animale de companie. „Am crescut…

- Antena 1 a dezvaluit numele ultimelor vedete ce vor concura in noul sezon al show-ului „Te cunosc pe undeva“, printre acestea numarandu-se tenorul Cezar Ouatu, dar si actorul Cornel Palade, care va face echipa cu fiica sa.

- Șerban Copoț și Cezar Ouatu, Ada și Cornel Palade, Diana Matei și Grigore Gherman vor concura in cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva!, care va incepe, in curand, la Antena 1. Primii patru vor canta in duet, pe cand ceilalți doi vor evolua solo. Ei vor urca pe scena transformarilor alaturi de…

- Cel de-al 14-lea sezon al show-ului „Te cunosc de undeva”, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, va reveni la Antena 1, iar filmarile sunt in toi. De data aceasta, in premiera, cei 12 concurenți vor intra in concurs astfel: 8 vor urca pe scena imparțiți in 4 perechi, iar ceilalți 4 vor evolua…