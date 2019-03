Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul Județean din Timișoara a fost deschisa o ancheta dupa ce un pacient care a murit ar fi fost operat de un medic voluntar și nu de cel care figura in acte. Victima, un barbat de 67 de ani, a fost internata in cadrul Clinicii de Chirurgie Vasculara a Spitalului Judetean Timisoara, iar mai apoi…

- Un scandal uriaș a izbucnit in cadrul Spitalului Județean Timișoara, totul fiind facut public de catre jurnaliștii de la Libertatea. Vizat este medicul Mihai Ionac (foto), șeful Clinicii de Chirurgie Vasculara, care s-a certat cu directorul unitații medicale și in trecut. De data aceasta, conducerea…

- Un scandal intre medici a avut loc la Craiova chiar in timp ce pacientul era pe masa de operație. Protagoniștii sunt un medic urolog concediat pentru mai multe abateri disciplinare, dar repus in drepturi de instanța de judecata, și șeful secției de Urologie. Medicul reincadrat in munca intra civil in…

- Un nou caz de practica medicala ilegala, identificat de autoritați Foto: Arhiva Reuters. Un nou caz de practica medicala ilegala în România a fost identificat de autoritati, în urma verificarilor demarate, dupa semnalarea falsului chirugului italian. Potrivit Ministerului…

- Potrivit Politiei Judetene Dambovita, tatal unui baietel nascut in luna decembrie a sesizat Politia dupa ce micutul a murit, la Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste.Primele informatii arata ca bebelusul ar fi fost nascut prematur si ar fi fost internat de la nastere si pana in prezent.Politistii…

- Barbatul in varsta de 71 de ani era internat la Spitalul Judetean din Ploiesti de mai bine de doua luni. Batranul a fost operat de un neurochirurg, iar dupa intervenție, pacientul a facut progrese vizibile. Pe 4 ianuarie, insa, familia a fost anuntata ca barbatul a murit. Rudele au depus o…

- O figurina cu chipul lui Emmanuel Macron a fost decapitata, vineri seara, la Angouleme, in timpul unei manifestatii sub egida „Vestelor galbene“. Prefectura din Charente denunta aceasta scena macabra, iar Parchetul a deschis o ancheta, relateaza sudouest.fr.