- Un adolescent de 15 ani din Zalau a fost dat disparut de familia sa in urma cu trei saptamani, dar autoritațile nu au reușit sa dea de urma lui nici dupa atatea zile. Tudor Niream a disparut in seara de 23 noiembrie, pe cand se afla la bunici, in satul Recea Mare, județul Salaj . El a plecat de acasa…

- Acuzatii incredibile aduse de aceasta ieseanca • Spune ca fratele ei a murit in spital dupa ce s-a internat pentru simple ameteli • Medicii au descoperit ca barbatul suferea de o boala grava • Ieseanca nu intelege cum a fost posibil acest lucru si spune ca nu a primit vreo explicatie din partea cadrelor…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, ca Liviu Dragnea ar fi trebuit sa mențina un echilibru in partid și sa discute cu ea.''In primul rand, trebuie sa mențina un echilibru in partid, așa am vazut la alți președinți de partid. Și ar fi trebuit sa ma invite sa discutam. S-au…

- Familia lui Chris Cornell, cunoscutul muzician american care a murit in mai 2017, il acuza pe medicul acestuia ca i-a prescris cantitați uriașe de medicamente care i-au provocat tulburari mintale. Familia...

- Polițiștii din Prahova cauta o minora de 15 de ani, din Urlați, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Minora se numește STAN ALINA GEORGIANA și are 15 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din Urlați și nu a mai revenit. Au fost demarate,…