Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Boureanu și iubita lui au avut prima apariție, dupa mult timp, la tv, acolo unde a facut dezvaluiri neașteptate, despre cerl mai greo moment din viața lor. Cristian Boureanu este pregatit sa vorbeasca despre lucrurile care l-au facut sa sufere de-a lungul timpului, in spatele usilor tribunalului.​…

- “Cafelele in așteptare” – o sintagma care, inițial, te duce cu gandul la faptul ca aștepți o veșnicie pentru doua cești cu “vinul Arabiei”, așa cum mai este cunoscuta aceasta bautura aromata care te trezește dupa cele mai grele seri sau te pregatește pentru cele mai dificile ședințe. Ei bine, nu, povestea…

- O romanca a ingenuncheat gigantul Vodafone! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, decizia care privește aproape 10 milioane de abonați. Dupa mai multe termene, judecatorii au descoperit clauzele abuzive in contractele incheiate cu clienții, iar rezultatul este devastator…

- Vladimir Draghia are, din nou, probleme medicale. (Super oferta de angajare) Vanataile i-au reaparut pe fața și, in prezent, arata aproape la fel ca in ziua nunții. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, cele mai recente imagini cu caștigatorul primei ediții a “Exatlon”,…

- Mirela Vaida a tunat și a fulgerat in cadrul unei emisiuni de la Antena 1, unde urmeaza sa inceapa un nou show de televiziune. Prezentatoarea TV a venit sa vorbeasca despre noile detalii legate de “Totul pentru dragoste la bine si la greu” care iși va schimba complet formatul. La un moment dat insa,…

- LIVE Romania – Muntenegru. Naționala antrenata de Cosmin Contra debuteaza in Nations League vineri, cand va intalni selecționata Muntenegrului. Obiectivul tanarului selecționer al tricolorilor este calificarea la EURO 2020. O reușita la aceasta competiție este egala cu șansa de a evolua la turneul final…

- O romanca a fost gasita fara suflare in Italia, in locuința batranei de care avea grija. Totul s-a intamplat sambata, intr-un cartier al orașului Ancona. Femeia avea 62 de ani și urma sa revina in Romania in doar doua zile. Nepotul batranei a fost cel care a dat alarma, sambata dimineața. Barbatul și-a…