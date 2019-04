Stiri pe aceeasi tema

- In imagini publicate de British Vogue pe Instagram, mireasa este vazuta imbracata intr-o rochie creata de Vera Wang in timp ce actorul din “Luther” a purtat un costum negru realizat de Ozwald Boateng. Ei au facut schimb de juraminte la hotelul Ksar Char Bagh din Marrakesch,…

- Actorul britanic Idris Elba s-a casatorit cu iubita sa, modelul Sabrina Dhowre, intr-o ceremonie desfasurata in Maroc, potrivit agentiei AP. In imagini publicate de British Vogue pe Instagram, mireasa este vazuta imbracata intr-o rochie superba creata de Vera Wang in timp ce actorul din "Luther" a purtat…

- Partidul Social Democrat vine cu o noua strategie de convingere a publicului de realizarile sale in cei aproape trei ani de cand se afla la putere, alaturi de ALDE. Cu o tactica mai agresiva pe internet, PSD se foloseste insa de poze din alte tari pentru a se lauda cu „realizarile” sale. Contactat de…

- Hong Kong a ramas cea mai scumpa piata imobiliara de pe planeta, in conditiile in care pretul unei case obisnuite este de 1,2 milioane de dolari, iar pretul mediu al unei proprietati din segmentul de varf este de 6,9 milioane de dolari, potrivit unui raport realizat de firma de consultanta imobiliara…

- Un agent de rampa a fost filmat in timp ce dansa pe pista, inainte de decolarea unui avion cu destinația San Antonio, Texas, pe Aeroportul Internațional Orlando din Florida. Angajata și-a aratat mișcarile de dans in fața pasagerilor imbarcați. Momentul a fost filmat și a fost postat pe Twitter, acolo…

- Ottawa, 15 mar /Agerpres/ - Perechea formata din tenismanul roman Florin Mergea si canadianul Frank Dancevic a fost invinsa de cuplul australian Matt Reid/John-Patrick Smith, cu 7-5, 4-6, 10-4, joi, in sferturile de finala ale probei de dublu in cadrul turneului challenger de la Drummondville (Canada),…

- Presedintele Trezoreriei, Jane Philpott, una dintre cele mai puternice femei din guvernul condus de Trudeau, a anuntat ca demisioneaza din cabinet deoarece nu mai poate apara gestionarea de catre guvern a cazului de coruptie SNC-Lavalin.Philpott este cea de-a doua femeie care a demisionat…

- Printul William al Marii Britanii si sotia lui, care detin titlurile de duce si ducesa de Cambridge, vor participa la editia din acest an a galei de decernare a premiilor BAFTA, informeaza joi Press Association. Cuplul princiar britanic va poza pe covorul rosu la aceasta gala ce va avea…