- Audi este unul dintre partenerii Marvel, iar in viitoarea pelicula Avengers: Endgame, atat fanii constructorului german, cat și cinefilii vor face cunoștința cu cele mai noi vehicule electrice dezvoltate in Ingolstadt. Conceptul Audi e-tron GT, prototip expus in premiera in cadrul Salonului Auto de…

- Potrivit publicației Entertainment Weekly, "Avengers: Endgame" are o durata de 3 ore și 2 minute. Informația este confirmata de site-ul AMC Theatre, iar intervalul transforma pelicula in cel mai lung film Marvel facut vreodata.

- Vanzarile in avans de bilete pentru filmul cu supereroi Marvel ''Avengers: Endgame'' le-au depasit marti pe cele inregistrate in cazul celor mai recente doua pelicule din franciza ''Star Wars'', sumele solicitate in cazul unor bilete revandute pe platforma eBay ajungand la 500 de dolari bucata

- Cererea record de bilete in avans pentru pelicula "Avengers: Endgame/ Razbunatorii: Sfarșitul jocului" a cauzat probleme de funcționare pentru site-urile specializate in vanzari din SUA, relateaza variety.com, potrivit Mediafax.Reprezentanții platformei online Fandango au susținut ca toate…

- Gwyneth Paltrow a portretizat personajul Pepper Potts in filme din seriile “Omul de Otel/ Iron Man” si “Razbunatorii/ Avengers”. Paltrow, in varsta de 46 de ani, a declarat pentru publicatia Variety ca a decis sa se retraga din cele doua francize din cauza ca…

