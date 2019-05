Activități educaționale și haioase de împrietenire cu alimentele sănătoase, în școlile brașovene Elevii și preșcolarii din unitațile școlare de pe raza județului Brașov au invațat sa acorde o atenție deosebita alimentației, prin activitați practice și haioase. Pe langa aplicarea masurilor impuse de H.G. 640/2017 cu privire la distribuția fructelor, legumelor, laptelui și a produselor lactate in unitațile școlare de pe raza județului Brașov, in luna aprilie 2019 a continuat și campania de conștientizare in randul școlarilor despre importanța consumului constant de alimente sanatoase. Astfel, au fost organizate noua vizite la ferme din județ la care au participat opt unitați de invațamant,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

