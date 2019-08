Activitatea în sectoarele birouri şi investiţii imobiliare din România, mai dinamică decât media ţărilor din regiune Acesta semnaleaza ca avansul PIB pentru intregul an poate depasi 4%, ceea ce inseamna ca Romania evolueaza peste media regiunii si prin prisma performantelor economice si, in acest context, perspectiva favorabila pentru piata imobiliara din Romania s-ar putea mentine pana la finalul anului, potrivit companiei de consultanta Colliers International.



Prima jumatate a anului 2019 a inregistrat livrari de spatii moderne de birouri de 185.000 mp in Bucuresti, stocul din Capitala ajungand astfel la 2,6 milioane mp, o crestere de peste 10% fata de stocul inregistrat iunie 2018, Bucurestiul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

