Autobuze, microbuze, precum si alte autovehicule de transport persoane sau marfuri vor fi oprite pentru control, in aceste zile, de politistii rutieri. Activitatile sunt desfașurate simultan in toate statele membre ale U.E. Pe parcursul saptamanii 22 – 28 iulie a.c., Directia Rutiera a Politiei Romane va coordona, la nivel national, o noua actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere produse, in special, din cauza nerespectarii normelor rutiere de conducatorii autovehiculelor de transport public de persoane mai mare de 8+1 locuri și de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata mai…