- "Atatia oameni s-au alaturat cauzei noastre de a spune 'Nu' parcului de distractii imaginat in zona izvorului Honved. Atatia oameni vor sa nu fie complici la masacrarea padurilor, care a luat un ritm alarmant in ultimii ani. Atatia oameni vor sa pastram zona asa cum o cunoastem astazi. Tocmai de…

- Un barbat din municipiul Sfantu Gheorghe, care s-a urcat la volan in coma alcoolica si a avariat mai multe autoturisme aflate intr-o parcare, a fost retinut pentru 24 de ore. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, in urma recoltarii probelor biologice in vederea…

- Un grup de initiativa, format din mai multi activisti pentru protejarea mediului din municipiul Sfantu Gheorghe, au demarat joi o campanie de strangere de semnaturi cu scopul de a determina autoritatile locale sa gaseasca un alt amplasament pentru parcul de divertisment preconizat a fi construit in…

- „Family Adventure Park”, unul dintre cele mai ambitioase proiecte de dezvoltare a turismului in judetul Covasna, ce vizeaza construirea unui parc de aventura pe o suprafata de peste 12 hectare intre municipiul Sfantu Gheorghe si statiunea Sugas Bai, este contestat de mai multi activisti de mediu, care…

- Asociația pentru Tineret OPEN MINDS din Sfantu Gheorghe a organizat sambata, 28.09.2019, o activitate de ecologizare la care au participat 20 de tineri cu varste cuprinse intre 16 și 20 de ani. Acțiunea s-a desfașurat de la ieșirea din Sfantu Gheorghe spre localitatea Valcele, pana la intrarea…

- In Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe se va organiza cea de-a noua ediție a Targului de Toamna, in perioada 27-29 septembrie. In cadrul sarbatorii de toamna pe tema dovleacului și porumbului, cei interesați sunt așteptați de catre organizatori zilnic, intre orele 11 și 20, la targul tradițional…

- Duminica, 8 septembrie, doi sportivi covasneni au participat la ediția 34-a Wizz Air Budapest Half Marathon – Ungaria, cel mai mare semimaraton din Europa Centrala. La startul probelor de semimaraton și semimaraton ștafeta au fost prezenți peste 15 000 de alergatori reprezentand 82 de țari participante, …

- Pianistul Szocs Botond susține maine, 31 august, un recital cuprinzand lucrari de F. Chopin și George Enescu, la Biserica Unitariana (langa Parcul „Elisabeta”) din Sfantu Gheorghe. Recitalul va avea loc cu incepere de la ora 19.00. In program este cuprinsa Suita nr. 2, Op. 10 (Pavane, Bouree), de…