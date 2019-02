Garda civila spaniola a anuntat dezmembrarea celulei clanului Marranella, un brat al Camorrei care actiona in Roma, stabilita pe Costa del Sol si in regiunea administrativa Campo de Gibraltar. Din cele 14 persoane retinute, 13 se afla deja in detentie preventiva. Alte sapte persoane sunt anchetate. Gruparea era specializata in furturi de droguri de la alte organizatii care traficau narcotice si in rapiri, neezitand sa foloseasca metodele cele mai violente.

Paisprezece persoane au fost arestate intr-o operatiune comuna a fortelor de securitate spaniole si ale politiei italiene impotriva…