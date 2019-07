Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a respins joi cererea noului premier britanic Boris Johnson de a negocia un nou acord pentru ieșirea Regatului și, fara a închide ușa discuțiilor, se pregatește pentru un divorț fara acord, scrie AFP.Șeful Comisiei Europene Jean-Claude Juncker i-a transmis din nou lui…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis din nou joi premierului britanic Boris Johnson ca acordul de iesire incheiat cu Londra este singurul posibil pentru Uniunea Europeana, a spus purtatoarea sa de cuvant, potrivit AFP. "Presedintele Juncker a discutat la telefon cu premierul…

- Marea Britanie "trebuie sa paraseasca" Uniunea Europeana pe 31 octombrie, dupa ce amânarea de doua ori a datei Brexitului, a declarat luni ministrul britanic însarcinat cu aceasta problema spinoasa, subliniind ca aceasta voința ambelor parți, potrivit La Libre, citat de Rador.…

- Fostul ministru britanic pentru relatia cu parlamentul Andrea Leadsom, candidata la sefia Partidului Conservator, a anuntat luni ca va cauta sa obtina o ''iesire ordonata'' a tarii sale din Uniunea Europeana la 31 octombrie, transmite Reuters. Leadsom a spus ca este foarte improbabil…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a dat asigurari marti ca Marea Britanie va putea obtine un acord comercial "fenomenal" cu SUA, dupa retragerea ei din Uniunea Europeana, si a salutat modul in care a gestionat premierul britanic Theresa May negocierile de Brexit, relateaza…

- Președintele american Donald Trump a spus vineri ca îi pare rau de premierul britanic Theresa May, dupa ce aceasta a anunțat ca va demisiona pe 7 iunie din cauza ca a eșuat în a convinge Parlamentul de a aproba acordul sau de Brexit, relateaza Reuters. El a spus ca May este o femeie…

- Sefa executivului britanic Theresa May a anuntat vineri ca va demisiona in data de 7 iunie, cedand astfel apelurilor venite din partea formatiunii sale politice, Partidul Conservator, de a face loc unui nou lider care sa incerce sa depaseasca impasul privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana,…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca guvernul sau va include in proiectul de lege pentru retragerea din Uniunea Europeana cerinta ca parlamentarii sa voteze asupra organizarii unui nou referendum pe tema Brexit, transmite Reuters.Citește și: 'Epoca de aur' a protocolului SRI-PICCJ:…