- Programul etapei a XIII-a: Vineri, 18 octombrie Ora 18.00 FC Hermannstadt - FC Voluntari Ora 20.30 FC Dinamo Bucuresti - Gaz Metan Medias Sambata, 19 octombrie Ora 20.30 CFR Cluj - Universitatea Craiova Duminica, 20 octombrie Ora 15.30 Academica Clinceni - FC Viitorul Constanta Ora 17.45 Sepsi OSK…

- Programul etapei a 12-a Vineri, 4 octombrie Ora 18.00 FC Botosani - Sepsi OSK Ora 20.30 Universitatea Craiova - Politehnica Iasi Sambata 5 octombrie Ora 14.30 Gaz Metan Medias - Academica Clinceni Ora 20.30 FCSB - Dinamo Bucuresti Duminica 6 octombrie…

- Liga I, etapa 10: Vineri, 20 septembrie – ora 20.30: Gaz Metan Mediaș – Universitatea Craiova. Sambata, 21 septembrie – ora 15.00: FC Voluntari – Academica Clinceni, ora 17.30: Sepsi – FC Hermannstadt, ora 20.30: Astra – Dinamo. Duminica, 22 septembrie – ora 17.30: FC Botoșani – Chindia Targoviște,…

- Etapa a 9-a programeaza un derby de tradiție, Universitatea Craiova - FCSB. Meciul e cu atat mai interesant cu cat pe banca oltenilor debuteaza Victor Pițurca. Vineri, 13 septembrie 18:00 Academica Clinceni - Astra Giurgiu, IN DIRECT la Digi Sport 1 21:00 CFR Cluj - FC Voluntari, IN DIRECT la Digi Sport…

- Liga 1 va fi inclusa oficial in jocul FIFA 2020! Reprezentanții cluburilor din Liga 1 au participat marți la o conferința in care a fost facut marele anunț. FIFA 2020 va fi lansat pe 27 septembrie 2019, iar in joc vor aparea echipele din Liga 1: CFR Cluj, FCSB, Craiova, Viitorul, Astra, Sepsi OSK,…

- CFR Cluj leads the rankings of the 2019-2020 Football League I after the 5th round of the matches that took place Friday to Monday: Here are the results: Academica Clinceni - AFC Chindia Targoviste 3-1 (2-1) CSM Politehnica Iasi - FC Dinamo Bucharest 2-0 (2-0) CS Gaz Metan Medias…

- FC Viitorul leads the rankings of the 2019-2020 Football League I after the 3rd round of the matches that took place Friday to Monday: Here are the results: CSM Poli Iasi - Academica Clinceni 2-0 (0-0) FC Voluntari - AFC Astra Giurgiu 1-2 (1-1) CS Gaz Metan Medias - ACS Sepsi…

- Derby-ul rundei a doua se disputa duminica seara, pe Arena Naționala, de la ora 21.00. VINERIAFC Hermannstadt - Gaz Metan Medias 0-2Chindia Targoviște - FC Viitorul 0-1 SAMBATAFC Botosani - FC Voluntari 4-1Academica Clinceni - CFR 1907 Cluj 1-4 DUMINICA18.00 CSM Politehnica Iasi - AFC Astra Giurgiu21.00…