Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani este cercetat pentru ucidere din culpa si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce a lovit in plin un pieton de 26 de ani care traversa strada neregulamentar.

- Un tanar in varsta de 29 de ani din Braila este condamnat la inchisoare dupa ce a fost prins in timp ce conducea fara permis auto. Barbatul fost incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Galati dupa ce Judecatoria Fetesti l-a condamnat la o pedeapsa cu inchisoarea.

- Accident grav la Vama Buzau. Din primele date se pare ca in timp ce conducea un autoturism din directia municipiul Buzau spre Soseaua Nordului, un buzoian de 50 de ani ar fi acrosat un cetatean macedonean in varsta de 61 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea drumului. Pietonului i se acorda ingrijiri…

- Un sofer din Tulcea va sta 4 ani la inchisoare dupa ce a provocat un accident rutier mortal, in Alba, in ianuarie 2016. Sentinta definitiva in procesul penal a fost pronuntata marti, 10 septembrie 2019, la Curtea de Apel Alba Iulia.

- Ziarul Unirea Patru ani de inchisoare cu executare pentru un șofer care a provocat un accident pe DN1, intre Alba Iulia și Sebeș, in care un tanar de 19 ani și-a pierdut viața Patru ani de inchisoare cu executare pentru un șofer care a provocat un accident pe DN1, intre Alba Iulia și Sebeș, in care…

- Sambata, 17 august 2019, in jurul orei 08.20, polițiștii rutieri din Campeni au intervenit la un eveniment, semnalat prin 112, pe raza orașului Campeni. Din primele cercetari a rezultat ca un tanar de 20 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Horea din Campeni, a pierdut controlul…

- Un grav accident de circulație, soldat cu o persoana decedata, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 03:20, pe o strada din municipiul Bistrița. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un tanar in varsta de 20 de ani, din Bistrița, in timp ce conducea un autoturism…

- Un sofer de 27 de ani din Piatra Neamt este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a adormit la volan, in timp ce circula pe DJ 211, in judetul Braila, a patruns pe contransens, lovind apoi un copac de pe marginea drumului.