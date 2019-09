Accident rutier grav, in judetul Suceava, produs de un constantean. Trei victime printre care doi copii Potrivit unui counicat de presa al IPJ Suceava, in timp ce conducea autoturismul intr o curba pe DJ 208A in afara comunei Bosanci, un barbat de 39 de ani, din judetul Constanta, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens, moment in care, a intrat in coliziune cu autoutilitara condusa regulamentar de un barbat de 53 de ani din comuna Ipotesti.In urma impactului, a rezultat ranirea a trei pasageri din autoturismul condus de ba ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

