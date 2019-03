Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc luni seara pe raza localitații Boița. Un autotren, condus de un șofer din Alba, a lovit un pieton ... The post Accident MORTAL pe DN7: Un șofer de autotren din Alba a lovit un pieton și a fugit de la locul accidentului. A fost identificat și prins pe autostrada A1 appeared…

- Un șofer de TIR in varsta de 51 de ani din Alba, in timp ce se deplasa cu autoutilitara pe DN 7, in localitatea Boița, luni in jurul orei 22:00, a accidentat mortal un pieton ce se deplasa pe partea carosabila. Dupa ce l-a lovit, pietonul a fost tarat aproximativ 400 de metri, dupa care […] Citește…

- Sambata seara, 9 martie 2019, pe drumul comunal 105 a avut loc un accident rutier mortal! Din primele date oferite de IPJ, se pare ca șoferul unei autoutilitare, un barbat din Ramnicu Valcea, a efectuat manevra de intoarcere a vehiculului, iar in momentul in care ar fi dat in spate l-ar fi acroșat mortal…

- Un barbat din judetul Cluj este cercetat penal dupa ce a provocat un accident rutier, la Vinerea, apoi si-a continuat drumul. Politistii l-au identificat si au constatat ca era sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei 13.45, politistii din Cugir au intervenit pentru…

- Echipajele de urgența au fost alertate, vineri dimineața, in urma unui accident de tren petrecut in zona unei gari din Prahova. Un barbat a fost lovit de tren, in jurul orei 7.30, in apropierea garii Inotești, din comuna prahoveana Colceag. La fața locului a fost trimis și un echipaj SMURD, a anunțat…

- Dublu accident pe soseaua Chisinau-Cimislia. Un barbat si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit de un automobil.Tragedia s-a produs in aceasta dimineata, pe portiunea de drum ce uneste localitatile Zloti si Sagaidac.

- Accident cumplit petrecut vineri seara in Sectorul 2 din Capitala! Un barbat a fost lovit de un șofer in zona Obor! Echipajele SMURD s-au deplasat imediat la fața locului! Un detaliu șocant a ieșit la iveala

- Un barbat cu copilul sau de 2 ani in brate a fost lovit de o masina, in timp ce traversa regulamentar strada, in localitatea Axente Sever din județul Sibiu, potrivit Mediafax. Copilul cazut pe carosabil a fost dus la spital, fiind conștient și in stare...