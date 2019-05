Stiri pe aceeasi tema

- O masina de politie care circula cu semnalele acustice si luminoase a trecut pe rosu si a intrat in coleziune cu un autoturism marca BMW. Accidentul a avut loc, joi dimineata, intr-o intersecție din Timișoara. Autospeciala de la IPJ Timis se indrepta dinspre Calea Aradului spre Piata Marasti, avand…

- Ciocnire între o mașina de poliție și un BMW pe o strada intens circulata din Timișoara. Accidentul a avut loc la intersecția strazilor Alexandru Ioan Cuza, Demetriade și Pictor Ioan Zaicu, între Piața Maraști și Centrul Bancar.

- O mașina de poliție a lovit in plin un BMW cu numar de Gorj la intersecția strazilor Demetriade și Alexandru Ioan Cuza din Timișoara. Conform martorilor, Loganul MAI circula cu semnalele luminoase și acustice pornite. In urma impactului, un polițist din mașina a fost ranit, fiind preluat de un echipaj…

- Un accident grav de circulație s-a petrecut, in urma cu puțin timp, in intersecția dintre Calea Lipovei și strada Amurgului din Timișoara. Mai multe mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele, un Peugeout 807, s-a rasturnat in intersecție. Conform primelor informații, Peugeout-ul s-a ciocnit cu o Dacia…

- Accident rutier, noaptea trecuta, la Timișoara, in urma caruia trei persoane au fost ranite și trei autoturisme distruse. Vina pentru incidentul care s-a produs pe Calea Aradului o poarta un barbat in varsta de 31 de ani. Șoferul nu s-a asigurat atunci cand a schimbat direcția de mers de pe banda intai,…

- Incident grav in aceasta dupa-amiaza, in Calea Aradului din Timișoara. Un batran a fost transportat de urgența la spital, in stare grava, dupa ce a fost izbit de un autoturism, pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a petrecut chiar in fața Facultații de Agronomie, acolo unde și in trecut au avut loc…

- Un șofer roman de tir a trecut printr-o mare spaima in Franța, dupa ce mașina pe care o conducea a fost implicata intr-un carambol, impreuna cu alte trei vehicule. Accidentul a fost provocat de un tanar francez. Acesta a vrut sa depașeasca TIR-ul condus de șoferul roman, in apropiere de localitatea…

- Doua persoane au murit in urma unui accident produs, marți, in localitatea Sfintești, din județul Teleorman. Mașina, condusa de un barbat cu probleme cardiace, a izbit un cap de pod și a fost cuprinsa de un incendiu care a distrus-o complet, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților Inspectoratului…