- O femeie a cazut intr-un puț, in Ciolpani, intr-o zona din apropierea manastirii din localitate. Pompierii au fost alertați și intervin la fața locului pentru a o salva. Incidentul a avut loc, sambata dupa-amiaza, in localitatea Ciolpani, județul Ilfov. O femeie, in varsta de 62 de ani, a cazut intr-un…

- India: 9 copii morți, dupa ce o duba a intrat intr-o școala. O duba a intrat intr-o școala din estul Indiei, sambata. In urma incidentului au murit noua copii, iar alți 10 au fost raniți și se afla in stare critica la spital, transmit autoritațile locale. Potrivit CNN , incidentul s-a petrecut in Muzzafarpur,…

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…

- INSCRIERE CLASA PREGATITOARE, INSCRIERE CLASA ZERO. Unitatile de invatamant au la dispozitie saptamana aceasta sa definitiveze listele cu numarul de clase pregatitoare pe care le vor constitui, iar pe 26 februarie, vor face publice informatiile care sa le permita parintilor sa afle detalii despre…

- Constantin Poroineanu, unul dintre cei mai bogați moșieri din istoria Romanieie, greșește, in tinerețe și, deși este casatorit și are un baiat, Sergiu, se indragostește de o studenta parizianca cu care are o feița. Peste ani, fiul sau ajunge in capitala Franței și cade amorezat de propria sora, fara…

- O femeie din Targu Jiu, care a ieșit sa-și plimbe cainele prin parc, a fost atacata de maidanezi, informeaza Antena 3. Incidentul a avut loc in apropierea unei școli, intr-o zona unde se afla și Parchetului județean Gorj. Femeia s-a ...

- Un adolescent in varsta de 16 ani, din Iasi, a fost injunghiat, aseara, intr-un autobuz. Incidentul a avut loc in zona statiei Petru Poni. Baiatul a fost transportat la Spitalul de Pediatrie ”Sfanta Maria”. Presupusul agresor, un barbat in varsta de 46 de ani, a fost preluat de politisti si dus la audieri.…

- Acest text a devenit viral, a circulat prin toata lumea, el este un adevar dureros dar in același timp minunat despre femeile de pretutindeni. Iata-l: Sotia mea nu lucreaza ! – Conversatie intre un sot si un psiholog (S) si (P): P: Ce faceti pentru a va castiga existenta, domnule Rogers?S: Eu lucrez…

- Un barbat în vârsta de 43 de ani a fost reținut, dupa ce a batut un coleg al fiului sau într-o sala de clasa. Incidentul s-a petrecut în județul Timiș, iar oamenii legii au deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe.

- Un alt incident petrecut intr-o scoala din Romania socheaza. Un elev de clasa a VIII-a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg de clasa. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale celorlalti copii. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman.…

- Un elev de clasa a 5-a a fost batut cu pumnii si picioarele de trei mame ale unor colegi de clasa, chiar pe holul scolii. Copiii care se aflau in pauza au filmat scena cu telefonul mobil si i-au trimis-o mamei baiatului. Femeile au atacat-o si pe sora mai mare a baiatului, dupa ce aceasta a incercat…

- Un baiat de 13 ani a fost batut de trei femei intr-o școala din Constanța. Imaginile șocante au fost postate chiar de mama copilului pe o retea sociala. Incidentul s-a petrecut in timpul orelor de curs chiar pe coridorul scolii. „Copilul meu a fost batut cu bestialitate de catre trei mamici…

- Intr-una dintre localitațile timișene fara gradinița (aceasta funcționeaza in incinta școlii) se lucreaza la proiecte destinate celor mai mici locuitori. In Livezile, elevii școlii primare sunt nevoiți sa iasa din cladire pentru a ajunge la toalete, iar o grupa de gradinița funcționeaza in cadrul acestei…

- Trei oameni au murit intr-un accident rutier petrecut sambata, la iesirea din municipiul Orastie. Printre victime se afla Darius Stan, un tanar de 19 ani, elev in clasa a XII-a la un colegiu din Orastie. Ceilalti doi oameni care au murit sunt un barbat de 60 de ani si o femeie in varsta de 59 de ani.…

- Dansul este poezia picioriului, iar Nea Marin o stie poate cel mai bine. La scoala lui de dans, oamenii vin si pentru relaxare. E ca o terapie, pe care multi o practica de foarte multi ani. Mirela Voicu l-a vizitat pe Nea Marin si i-a aflat cateva secrete. Tine cursuri de dans romanesc de aproape doua…

- O geanta cu bani și bunuri in valoare de 1500 de lei a fost furata, in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, din mașina unei femei care coborase pentru a-și lasa copilul la școala. Incidentul a avut loc in zona Școlii Ion Basgan (nr.2) din Focșani. Hoțul ar fi spart geamul autoturismului…

- Peste 100 de copii din mai multe instituții rezidențiale din țara și-au gasit un loc în familiile lor biologice sau au fost plasați sub tutela altor persoane, întrucât centrele de plasament în care au locuit ani de zile își închid ușile pentru totdeauna. Este…

- Astazi se implineste un an de la tragicul accident rutier petrecut, in data de 25 ianuarie 2017, in jurul orei 12.30, pe DN 22 C in apropiere de localitatea Stefan cel Mare din judetul Constanta. In accident au fost implicate trei autovehicule: un autoturism al armatei, unul in care se aflau doi tineri,…

- Accident grav la Moisei, in centrul comunei. Incidentul s-a soldat cu o victima, un pieton. Apelul la numarul unic de urgenta 112 s-a facut in jurul orei 17.00. In imaginile trimise de catre un cititor din zona se vede o masina de culoare alba in santul de pe marginea drumului, semn ca ar fi incercat…

- Cel puțin cinci elevi au fost impușcați, marți, la un liceu in urma unui atac armat intr-o școala din Kentucky, transmite CBS News. Incidentul a avut loc la Liceul Marshall County in Benton, Kentucky. Din primele informații suspectul a fost reținut de polițiștii care au intervenit la locul atacului.…

- Pachetelul pentru scoala al copilului trebuie sa fie sanatos, proaspat, hranitor, diversificat in fiecare zi, dar mai ales pe placul celui mic. Adesea, parintii intra in pana de idei si cumpara ceva din primul magazin in care intra. Este necesar sa le oferim copiilor in alimentatie si renumitele grasimi…

- Francezii care traiesc la frontiera cu Belgia au inceput sa iși dea copiii la școli belgiene, pentru ca sunt nemulțumiți de sistemul francez de invațamant, cu clase aglomerate și performanțe modeste.

- Un adolescent rus a atacat cu toporul un grup de elevi si a dat foc scolii la care invata. Sase persoane au fost ranite in urma acestui atac. Incidentul a avut loc vineri. Comitetul de Ancheta a transmis ca atacatorul, un licean, a atacat un grup de elevi de clasa a saptea in fata scolii,…

- Șapte elevi au fost raniți cu un topor vineri de un coleg de-al lor, înainte ca acesta sa încerce sa se sinucida. A aruncat și un cocteil Molotov în școala. Incidentul șocant s-a petrecut în Siberia, Rusia. Doi dintre elevi au fost raniți grav. …

- "Prima oara am aflat de la o prietena de a mea. Copiii mei stateau la ea pentru ca soția mea este in spital și nu puteam avea grija de ei. Mario, baiețelul meu, i-a spus ca un barbat a intrat cu ei in lift și a inceput sa o pipaie pe sora lui. El a povestit ca a urcat cu barbatul in lift, au mers…

- DONATII… Copiii din Fastaci vor invata, din aceasta iarna, in conditii ceva mai bune decat pana acum. Nu, nu s-a deschis scoala care a “inghitit” trei milioane de euro si la care se “lucreaza” de 11 ani, ci au fost donate noi piese de mobilier pentru salile de clasa amenajate, culmea, in Dispensarul…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti si care a fost prins de politisti luni dimineata este politist in cadrul Brigazii Rutiere. La audieri, el a recunoscut faptele. Mama copiilor agresați a avut o prima reacție, dupa prinderea acestuia.„E bine…

- O scoala de tara cu nici 250 de elevi astazi lupta de la un an scolar la altul sa tina in picioare gradinitele inca in functiune in satele arondate si sa aduca la scoala din centru copiii care iau calea orasului din apropiere.

- Pe cat de frustranta este aceasta problema, parintii trebuie sa fie constienti ca este nevoie sa se ocupe de ea cat de curand posibil. Pentru ca este crucial ca un copil de scoala sa doarma suficient si sa fie bine odihnit. Toti copiii, indiferent de varsta, au nevoie de somn si de odihna,…

- Potrivit primelor informatii, tragedia s-a produs pe fondul vitezei excesive a masinii care a izbit in plin victimele pe o trecere de pietoni semnalizata corespunzator de pe bulevardul Otelarilor din Galati.

- Accident pe centura de ocolire a municipiului Ungheni, in regiunea podului nou. Un Mercedes s-a rasturant in apropierea satului Zagarancea, iar doua persoane ar fi ranite, scrie bodrug.eu, cu referire la doi martori.

- Ce poate face bautura din om. Și teribilismul, inconștiența crasa și chiar prostia. Un tanar de 23 de ani a murit si alti doi au fost raniti grav in urma unui accident care a avut loc marti dimineata, pe raza localitatii Sag, din judetul Salaj, in care care sofer in varsta de doar 18 ani, baut si fara…

- Cei care iși doresc sa devina Moș Craciun au un loc unde pot sa invețe acest lucru. In capitala Marii Britanii, și-a deschis porțile, ca-n fiecare an, o școala unde cursanții sunt „antrenați” pentru a deveni Moș Craciun, dar și unde invața despre „magia Craciunului”, relateaza AFP. Meseria de Moș Craciun…

- Tragedie in ziua de Craciun in Cluj-Napoca! Un om si-a pierdut viata dupa un teribil accident de circulatie in care au fost implicate trei masini. Potrivit primelor informatii, exista cel putin doi raniti. Momentele surprinse imediat dupa impactul nimicitor i-au socat pe anchetatori, salvatori si localnici.

- Cel puțin 33 de oameni au murit, iar alți 20 au fost raniți, sâmbata, dupa ce un autocar plin cu aomeni a cazut de pe un pod și a ajuns într-un râu din Rajasthan, al doilea stat ca marime din India.

- Cinci oameni au fost raniți in urma unui accident rutier in localitatea Cosevita. Unul dintre ei a fost incarcerat și a decedat, in ciuda eforturilor depuse de salvatori. ”Pentru descarcerarea, salvarea și stabilizarea raniților intervin echipaje reunite ale ISU Hunedoara și Timiș. In operațiuni…

- Profesoara Valeria Moisa împarte palme în stânga si în dreapta la elevi. Mai grav: unii au fost loviti cu capul în gura sau strânsi de gât pâna au ramas semne.

- Ea le-a transmis un mesaj de incurajare parintilor micutilor cu autism, sindrom Down si alte dizabilitati, care beneficiaza de serviciile de terapie de la Fundatia UCOS."Sunteti demni de toata lauda, sunteti mult mai deosebiti si mai speciali decat orice alt parinte. Va multumim ca ne dati…

- A dat cu mașina peste fratele sau. Este vorba de un tanar de 23 de ani care și-a lovit fratele mai mare cu furgoneta pe care o conducea. Tragedia a avut azi noapte pe traseul dintre localitațile Capriana și Panașești.

- Prezent la Arad, ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca urmeaza sa inceapa competitia intre autorii de manuale pentru clasele I, II si VI, in timp ce pentru clasele III, IV si V nu exista oferte depuse. “Facem competitie intre autorii de manuale,…

- Este vorba de modelul Fiat Punto care se comercializeaza si in Romania, un model lansat in urma cu ceva ani si care este construit impreuna cu germanii de la Opel ( Corsa). Acum EuroNCAP ofera ZERO stele de siguranta modelului Punto pentru ca nu reuseste sa treaca testele…

- UPDATE Un grav accident rutier s-a petrecut miercuri la orele pranzului chiar pe trotuarul din fata Scolii 1. Directoarea unitatii de invatamant, Monica Gheorghe, in timp ce incerca sa intre cu masina in curtea scolii, a pierdut controlul masinii si a lovit poarta scolii. Poarta metalica s-a prabusit…

- La una din cele mai scumpe scoli private de la noi, elevii si parintii sunt tratati pe masura banilor platiti! Pentru o suma considerabila, elevi norocosi au sansa unei educatii exclusiviste dar si activitatile de recreere puse la dispozitie sunt pe masura. Nu e de mirare ca in preajma vacantei de iarna,…

- Medicul Radu Zamfir, supranumit ”eroul din Apuseni” spune ca, in cei aproape patru patru ani de la accident, cea mare performanța a fost sa nu schimbe nimic, sa ramana același om care era și inainte de 20 ianuarie 2014. Radu Zamfir vorbește cu bucurie de o noutate in viața lui, de cel de-al doilea copil…

- Semifinala Vocea Romaniei 2017 are loc vineri seara, pe 8 decembrie. Inna va urca pe scena pentru un moment memorabil. Show-ul le-a adus telespectatorilor de 1 decembrie o adevarata sarbatoare a muzicii. Ștefan, Jane, Ana, Amir, Diana, Zsuzsana, Mano și Andrada intra in Semifinala Vocea Romaniei. Vineri,…

- Copiii care au circulat, miercuri, cu mijloacele de transport in comun din Zalau, la terminarea programului de scoala sau gradinita, au avut parte de o surpriza… dulce din partea municipalitatii. “In fiecare an in data de 6 decembrie, Sfantul Nicolae, cunoscut pentru bunatatea și darurile oferite celor…

- Update! Din pacate, manevrele de resuscitare in cazul barbatului din comuna argeseana Tigveni muscat de un porc mistret nu au avut succes. Barbatul a fost declarat decedat. In barbat din comuna argeșeana Tigveni a fost mușcat de un porc mistreț. Incidentul a avut loc in satul Barsești, langa Școala…

- Toate aceste constatari au fost facute in urma studiului "O privire asupra participarii la educatie folosind analiza pe cohorta", elaborat de Ministerul Educatiei Nationale – Institutul de stiinte ale Educatiei si UNICEF Romania, constatare fundamentala prin deschiderea ei spre zona economica, spre…

- Ministerul Educatiei Nationale si UNICEF in Romania au lansat joi, 23 noiembrie, studiul „O privire asupra participarii la educatie folosind analiza pe cohorta”. Analiza pe cohorta este focalizata pe o generatie care parcurge un intreg ciclu scolar si ofera o imagine de mai mare acuratete cu privire…