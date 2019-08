Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, intr-un accident produs pe DN 21, in localitatea braileana Valea Canepii, dupa ce un sofer care a adormit la volan a lovit doua masini de pe contrasens, potrivit news.ro.Potrivit Politiei Judetene Braila, un barbat din Galati conducea, luni dimineata,…

- Un sofer de 27 de ani din Piatra Neamt este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a adormit la volan, in timp ce circula pe DJ 211, in judetul Braila, a patruns pe contransens, lovind apoi un copac de pe marginea drumului.

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, joi dimineața, pe raza localitații Jucu.Din primele informații, un barbat de 22 de ani, in timp ce conducea un autoturism, ar fi adormit la volan, a patrus pe contrasens, a intrat in coliziune cu o autoutilitara condusa regulamentar de…

- Un accident cumplit a avut loc, in aceasta dimineața, la Tutova, Vaslui. Un șofer a adormit la volanul mașinii pe care o conducea, care s-a izbit apoi de un cap de pod. Trei persoane au fost ranite, printre care și un copil de 3 ani.

- PERICULOS… Un accident grav s-a petrecut in urma cu putin timp, in apropierea Vamii Albita. O masina in care se afla o familie de moldoveni s-a rasturnat in afara carosabilului. Cei trei ocupanti ai vehiculului, mama, tatal si un copil de aproximativ 7 ani, au avut un mare noroc pentru faptul ca au…

- Au fost momente de panica, azi-noapte, pe strazile din Bacau, dupa ce o mașina alovit violent un microbuz plin cu oameni, care s-a rasturnat imediat dupa impact. Mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe au ajuns imediat la fata locului. Sunt 16 victime!

- O persoana a ajuns la spital in urma unui accident grav, produs miercuri, pe DN 71 Targoviste - Sinaia, in dreptul localitatii Priboiu. Doua masini s-au ciocnit dupa ce soferul a adormit la volan.